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Экскурсия «Все о "Камп Ноу"» — это торжество технологий, атмосферы стадиона и подробнейших деталей о ФК «Барселона», одной из лучших футбольных команд планеты. И даже больше: это торжество самого футбольного духа. Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию по стадиону «Камп Ноу», одному из самых легендарных стадионов мира, и вы поймете, почему девиз «Барсы» — «Больше, чем просто клуб».
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на Камп Ноу и в музей ФК Барселона без очереди
Доступ в комнату трофеев, мультимедийную зону, раздевалку для посетителей, туннель для игроков, комнату для прессы и на стадион
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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