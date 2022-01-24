Экскурсия «Все о "Камп Ноу"» — это торжество технологий, атмосферы стадиона и подробнейших деталей о ФК «Барселона», одной из лучших футбольных команд планеты. И даже больше: это торжество самого футбольного духа. Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию по стадиону «Камп Ноу», одному из самых легендарных стадионов мира, и вы поймете, почему девиз «Барсы» — «Больше, чем просто клуб».