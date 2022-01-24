Канатная дорога Монжуик

Поднимитесь над Барселоной на панорамной канатной дороге

4.6
1581 отзыв
В группе
Канатная дорога Монжуик
Канатная дорога Монжуик
Канатная дорога Монжуик
Канатная дорога Монжуик
Канатная дорога Монжуик
Канатная дорога Монжуик
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Прокатитесь с комфортом, наслаждаясь панорамным видом на Барселону. Канатная дорога Монжуик — идеальный способ полюбоваться городом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в оба конца
Что не входит
  • Входные билеты в крепость Монжуик
  • Поездка на фуникулере
  • Доступ к канатной дороге из порта
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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