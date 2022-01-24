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Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь с комфортом, наслаждаясь панорамным видом на Барселону. Канатная дорога Монжуик — идеальный способ полюбоваться городом.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет в оба конца
Что не входит
Входные билеты в крепость Монжуик
Поездка на фуникулере
Доступ к канатной дороге из порта
Когда начало
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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