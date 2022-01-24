Карта Barcelona Card

Посетите Музей Пикассо, ботанический сад Барселоны, Фонд Жоана Миро и не только!

4.7
32 отзыва
Входной билет
Карта Barcelona Card
Карта Barcelona Card
Карта Barcelona Card
Карта Barcelona Card
Карта Barcelona Card
Карта Barcelona Card
Карта Barcelona Card
Карта Barcelona Card
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Карта Barcelona Card — это козырь в ваших руках. С ней вы можете бесплатно пользоваться общественным транспортом Барселоны, посещать музеи без очередей и получать скидки во множестве достопримечательностей по всему городу. Единственное, что вам осталось, — определиться с маршрутом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Неограниченный бесплатный проезд на метро и автобусах TMB, городских и пригородных поездах FGC, трамваях, поездах из аэропорта и пригородных поездах Renfe зоны 1
  • Вход в музеи и достопримечательности без очереди
  • Карта Барселоны и путеводитель на 6 языках
Что не входит
  • Ночные автобусы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

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