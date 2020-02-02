Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите без очереди в Каса-Мила и осмотрите один из самых знаменитых архитектурных памятников Барселоны
Узнайте больше об новаторстве Гауди на выставке Espai Gaudi
Поднимитесь на крышу и рассмотрите причудливые трубы вблизи
Изучите одно из самых выдающихся и новаторских зданий 20-го века — Каса-Мила (Ла Педрера), построенное на пике творчества Антонио Гауди.
Войдя без очереди в этого необычное здание на прекрасной улице Пассеч-де-Грасиа, полюбуйтесь притягивающими взгляд лестницами и винтовыми трубами, которые стали символами Барселоны Гауди. Поднимитесь на крышу, осмотрите причудливые архитектурные формы и извилистые дымовые трубы вблизи.
На чердаке здания расположена экспозиция Espai Gaudi — единственная выставка, посвященная жизни и работе мастера. Узнайте о его архитектурных новшествах на примере миниатюрных моделей и планов зданий, а также из исторических фотографий и видео.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет для входа без очереди в Каса-Мила
Аудиогид
Что не входит
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 4595 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
Darline
2 фев 2020
(США)
Попал в очередь и расспросил всех, кто тоже покупал билеты онлайн, так что не пропустил ни одной строки. Аудиогид был предложен, когда вы проходили через Casa Mila. Отличный способ передвигаться в своем собственном темпе и не нужно нажимать кнопки для перехода в следующую комнату. Очень понравилась музыка, которая пришла с аудио. Рекомендую!
А
Аноним
24 сен 2019
(США)
Идите в удобной одежде, вы будете ходить и подниматься по ступенькам. В целом аудио было полезно для понимания истории дома и дизайна. Вид сверху просто потрясающий! Вы можете купить билеты в день, но купите их в приложении и выберите ближайшее время, на которое вы прибудете, если вы приедете слишком рано, вам придется подождать до выбранного времени. Очередь заявок на мобильные приложения короче обычной линии. Очень близко (пешком) от Casa Batllo. Сначала я пошел в Casa Batllo и получил билеты в Casa Pedrera, когда шел к дому.
S
Sophia
26 мая 2019
(Великобритания)
Это было объявлено как пропустить строку с бесплатным аудио тур. Мы пропустили очередь - на самом деле мы были рано - что очень помогло, так как шел сильный дождь - но у всех был доступ к одному и тому же аудио туру, так что на самом деле мы просто заплатили, чтобы войти быстро. Каса Мила, безусловно, стоит посетить, а крыша удивительна даже под проливным дождем.
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