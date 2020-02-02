Изучите одно из самых выдающихся и новаторских зданий 20-го века — Каса-Мила (Ла Педрера), построенное на пике творчества Антонио Гауди.

Войдя без очереди в этого необычное здание на прекрасной улице Пассеч-де-Грасиа, полюбуйтесь притягивающими взгляд лестницами и винтовыми трубами, которые стали символами Барселоны Гауди. Поднимитесь на крышу, осмотрите причудливые архитектурные формы и извилистые дымовые трубы вблизи.

На чердаке здания расположена экспозиция Espai Gaudi — единственная выставка, посвященная жизни и работе мастера. Узнайте о его архитектурных новшествах на примере миниатюрных моделей и планов зданий, а также из исторических фотографий и видео.