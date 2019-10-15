6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по главным улицам города и увидеть великие шедевры модерна

Natalia
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Natalia – ваш гид
Велосипедная прогулка — лучший способ перенестись в модернистскую Барселону начала XX века, узнать о вкусах, быте горожан и их любимых архитекторах.

Вы увидите почти все местные работы великого Гауди, покатаетесь по величественному проспекту Пассео де Грасия, посмотрите на «Дом-Дракон» и «Дом с шипами» и почувствуете приятную пасторальную атмосферу живописного района Грасия.
От 65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Arc de Triof
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Каталонский модерн на велосипеде
Каталонский модерн на велосипеде

Что вас ожидает

Знакомство с творениями гениальных архитекторов
Эта экскурсия будет интересна тем, кто хочет за короткое время познакомиться с главными архитектурными достопримечательностями города и понять его особенности. Мы начнем велопрогулку с Триумфальной Арки — места проведения первой Всемирной выставки 1888 года, повлиявшей на дальнейший пышный расцвет каталонского модерна. Конечно же, я подробно расскажу о мировоззрении и концепции искусства Антони Гауди на примере его главных работ. Для любого каталонца архитекторы-модернисты Льюис Доменек-и-Монтанер и Жозеп Пуч-и-Кадафалк стоят на одном месте с Гауди. И вы убедитесь, что на это есть весомые причины!

«Золотой квадрат» и торжество модерна
Вы увидите Дворец Каталонской Музыки — проедете по Пассео де Грасия и «Золотому Квадрату» — кварталу в буржуазном районе Эшампле, где находятся жемчужины каталонского модерна: Casa Batlló («Дом-Дракон») — воплощение главной каталонской легенды о Святом Георгии, покровителе Барселоны; «Дом с шипами» — сказочный замок трех принцесс; Дом Лео Морера с фасадом, рассказывающим биографию своего владельца. Вы узнаете, почему «Casa Milà», или «Каменоломня», стала последней работой Гауди и о непростых отношениях гения с заказчиком. Я расскажу, как строилась Саграда Фамилия и какие секреты скрывает фасад Рождества.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов, включая велосипед гида не включена в стоимость экскурсии — 7 евро с человека.
  • Если вы путешествуете с маленькими детьми до 7 лет, их участие в экскурсии бесплатно, как и велосипедные кресла. Для детей постарше действует тот же тариф, что и для взрослых.
Каталонский модерн на велосипеде
Каталонский модерн на велосипеде
Каталонский модерн на велосипеде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Arc de Triof.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Я — Наташа. Родилась в Санкт-Петербурге, закончила филологический факультет СПбГУ (испанский язык, литература, история и культура), по иронии судьбы влюбилась в Каталонию и ежедневно дарю ей свое сердце, изучая ее несносный характер и прекрасный лик. Особенно «тяжелый» случай — мои отношения с модерном: чуть больше, чем любовь, чуть меньше, чем сумасшествие. Классический формат экскурсий, когда группа стоит и зевает, а гид рассказывает то, что можно прочесть в любом путеводителе, кажется мне унылым и устаревшим. Я предлагаю путешественникам иной взгляд на город, при этом информативность моих экскурсий ничуть не ниже, чем в классическом варианте. Вы узнаете истории о людях, которые когда-то жили, строили дома, дворцы и храмы, боялись колдунов и устраивали шуточные похороны сардины, страдали и влюблялись, писали стихи и украшали ими свои улицы. На моих экскурсиях Барселона «оживает» и начинает говорить с путешественниками.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Всем советую прокатиться по Барселоне на велосипеде.
20 августа 2019
Я получила бесценный опыт путешествия по Барселоне на электровелосипеде! Очень удобный способ передвижения, особенно когда гид знает, как где удобнее проехать, и ты не отвлекаешься на составление маршрута и поиск велодорожки.
Наталья давала информации как раз столько, чтобы было интересно мне, и чтобы не заскучала моя дочка 12 лет. Наталья знала ответ на все наши вопросы, и при этом не отвлекалась на посторонние темы, благодаря чему мы успели посмотреть очень много интересных мест.
27 марта 2019
Экскурсия очень понравилась! Все было спланировано отлично! И прокат велосипедов (рядом с местом встречи), и маршрут, и рассказ экскурсовода. Наш гид, Наталья, поведала нам много интересных и занимательных фактов о самых замечательных архитектурных сооружениях в историческом центре города. Получилась очень активная и познавательная экскурсия!
8 октября 2018
Наталья-молодец! Интересный рассказчик и душевный человек. И взрослым, и детям было интересно, познавательно. Очень понравилось, с каким юмором и увлечением Наталья вела экскурсию. Маршрут прекрасно построен, на все дополнительные вопросы был дан исчерпывающий ответ. Спасибо большое, мы влюбились в Барселону.
3 октября 2018
Всё очень понравилось, остались более чем довольны.
21 августа 2018
Здравствуйте! 6 августа 2018 года заказывали экскурсию на велосипедах по Барселоне. Продолжительность экскурсии была 3 часа. Очень понравилась экскурсия, много посетили мест, подробно услышали о каждом здании, как осуществлялась постройка, кто и когда строил.

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