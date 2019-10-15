6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с творениями гениальных архитекторов

Эта экскурсия будет интересна тем, кто хочет за короткое время познакомиться с главными архитектурными достопримечательностями города и понять его особенности. Мы начнем велопрогулку с Триумфальной Арки — места проведения первой Всемирной выставки 1888 года, повлиявшей на дальнейший пышный расцвет каталонского модерна. Конечно же, я подробно расскажу о мировоззрении и концепции искусства Антони Гауди на примере его главных работ. Для любого каталонца архитекторы-модернисты Льюис Доменек-и-Монтанер и Жозеп Пуч-и-Кадафалк стоят на одном месте с Гауди. И вы убедитесь, что на это есть весомые причины!

«Золотой квадрат» и торжество модерна

Вы увидите Дворец Каталонской Музыки — проедете по Пассео де Грасия и «Золотому Квадрату» — кварталу в буржуазном районе Эшампле, где находятся жемчужины каталонского модерна: Casa Batlló («Дом-Дракон») — воплощение главной каталонской легенды о Святом Георгии, покровителе Барселоны; «Дом с шипами» — сказочный замок трех принцесс; Дом Лео Морера с фасадом, рассказывающим биографию своего владельца. Вы узнаете, почему «Casa Milà», или «Каменоломня», стала последней работой Гауди и о непростых отношениях гения с заказчиком. Я расскажу, как строилась Саграда Фамилия и какие секреты скрывает фасад Рождества.