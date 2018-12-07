Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом

Откройте для себя крипту Гауди в Колонии Гуэль - бывшей ткацкой фабрике, которая находится всего

4.5
50 отзывов
Входной билет
Откройте для себя крипту Гауди в Колонии Гуэль – бывшей ткацкой фабрике, которая находится всего в 20 минутах от Барселоны.

Крипта из переплетенных колонн считается лабораторией Антонио Гауди и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом
Колония Гуэль: тур по крипте Гауди с аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Колония Гуэль
  • Gaudi Experience
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя крипту Гауди, объект всемирного наследия ЮНЕСКО
  2. Исследуйте аудиовизуальную выставку в центре толкования
  3. Прогуляйтесь по улицам Колонии Гуэль и полюбуйтесь модернистскими зданиями
Крипта Гауди находится в Колонии Гуэль – бывшей ткацкой фабрике, полной сюрпризов, которая находится всего в 20 минутах от Барселоны.
Крипта известна как церковь сплетенных колонн. Также это место считают лабораторией храма Святого Семейства, так как именно здесь модернистский архитектор Антонио Гауди экспериментировал со многими архитектурными решениями. С 2005 года крипта входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Колонии Гуэль вы можете просмотреть работы Гауди, прогуляться по улицам и оценить одно из самых впечатляющих сооружений из колонн в модернистской архитектуре.
Посетите центр толкования, расположенный в бывшем кооперативном здании рабочих, где находится постоянная историческая выставка о Колонии Гуэльи и ее церкви.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в крипту Гауди и Колонию Гуэль
  • Аудиогид на 10 разных языках
  • Вход в центр толкования
  • Карта
  • Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Колония Гуэль находится всего в 20 минутах от Барселоны
  • Прибытие на поезде:
  • Садитесь на Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) на Plaza España в Барселоне и следуйте до станции Colònia Güell. Линии S33, S8 и S4. Обратный билет стоит 5,6€
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
12
3
5
2
1
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
7 дек 2018
(Германия)
… К сожалению, что-то выходит далеко и почему (есть автобусная остановка в нескольких сотнях метров от отеля) с общественным транспортом уже по крайней мере половину дня временные затраты. Те, кто только в Барселоне на несколько дней, не должны идти сюда. Тем не менее, мы были благодарны, что наше туристическое агентство направило нас к этому зрелищу (со всеми проблемами) и сразу же зарезервировало для нас ваучер, потому что это интересное свидетельство Гауди и его современников. вы можете хорошо поесть и дешево в маленьком ресторане прямо на въезде в город справа (внизу склеп).
A
24 фев 2019
(Франция)
Мы представляем два поколения, 48 и 20 лет. И мы согласились дать вам один из лучших рейтингов за все наши поездки в Барселону. Посещение всей колонии необходимо для понимания логики и функционирования, которые структурировали жизнь жителей. Что касается Cripte, просто великолепно. Начало индустриального эфира … Спасибо за это утро
j
13 июня 2019
(Испания)
Просто проблема, было два человека, которые из-за болезни не могли наслаждаться посещением, и при покупке билетов через вас мы не могли вернуть то же самое, по крайней мере, так они сказали нам в кассе. Жаль, если вы не были 5 звезд.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

👥Групповые🎫БилетыКультура и историяИскусство и музеиАрхитектурные экскурсииИстория и наследиеМероприятияСнег и зимние виды спортаЗимние турыМузеи и выставкиВыставки🎧АудиогидыОсеньЛетоВеснаДля посетителей на инвалидном креслеОбъекты ЮНЕСКОГрупповые мероприятияАр-нуво☃️ЗимниеТолько для взрослых🗽ДостопримечательностиКолония ГуэльGaudi Experience

Еще несколько похожих предложений в Барселоне

3-часовой тур по Барселоне Откройте для себя Гауди GoCar Tour
Входной билет
3.9
19
4 375
за 1 чел.
3-часовой тур по Барселоне Откройте для себя Гауди GoCar Tour
Легкие в управлении, яркие желтые автомобили - это увлекательный способ открыть для себя этот удивительный город
Все о гении Гауди
Индивидуально
для 6 чел.
4.8
9
150
за 1-6 чел.
Все о гении Гауди
Я всем сердцем люблю Барселону и хочу поделиться своей любовью к этому городу с вами
По понедельникам в 10
Сырный тур в сердце Каталонии
Индивидуально
до 15 чел.
5
1
468
за 1-15 чел.
Сырный тур в сердце Каталонии
🚗 На машине
Тур для истинных поклонников сыра
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
В группе
до 100 чел.
4.7
264
4 988
за 1 чел.
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Осмотрите одни из самых важных деревень Коста-Бравы во время тура на полдня из Барселоны
Всё о Гауди
Индивидуально
для 8 чел.
4.8
10
151
за 1-8 чел.
Всё о Гауди
👣 Пешеходная
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Барселона: 2,5-часовой тур по городу на электровелосипеде
В группе
до 100 чел.
4.8
188
2ч 30м
2 975
за 1 чел.
Барселона: 2,5-часовой тур по городу на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Откройте для себя основные достопримечательности Барселоны с местными гидом
Весь Гауди за 5 часов
Индивидуально
до 5 чел.
5
18
195
за 1-5 чел.
Весь Гауди за 5 часов
🚗 На машине
Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне
1 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня
Билет на автобус
4.5
1630
3 500
за 1 чел.
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня
🚌 Hop-on hop-off
Посмотрите очаровательный город Барселону в комфортабельном и удобном автобусном туре по системе hop-on hop-off
Туристам вход запрещен - тур по районам барселонской элиты
Индивидуально
для 5 чел.
5
4
120
за 1-5 чел.
Туристам вход запрещен - тур по районам барселонской элиты
👣 Пешеходная
Вы пройдетесь по самым роскошным улицам Барселоны, жителей которых вряд ли могли бы встретить в набитом туристами центре
кажды день с 12:00
Гауди — гений или сумаcшедший?
Индивидуально
для 5 чел.
4.3
6
130
за 1-5 чел.
Гауди — гений или сумаcшедший?
👣 Пешеходная
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Барселона Основные моменты Малый групповой тур
В группе
до 50 чел.
5
2
7 788
за 1 чел.
Барселона Основные моменты Малый групповой тур
Откройте для себя Барселону во время этой экскурсии по самым важным достопримечательностям
Барселона: тур по обзорным точкам и пляжам
В группе
до 100 чел.
3.9
118
831
за 1 чел.
Барселона: тур по обзорным точкам и пляжам
Откройте для себя главные достопримечательности Барселоны с воды на борту одного из лучших судов в городе
У нас ещё много экскурсий 😎 в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Барселоне
🇪🇸