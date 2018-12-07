Крипта Гауди находится в Колонии Гуэль – бывшей ткацкой фабрике, полной сюрпризов, которая находится всего в 20 минутах от Барселоны.

Крипта известна как церковь сплетенных колонн. Также это место считают лабораторией храма Святого Семейства, так как именно здесь модернистский архитектор Антонио Гауди экспериментировал со многими архитектурными решениями. С 2005 года крипта входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Колонии Гуэль вы можете просмотреть работы Гауди, прогуляться по улицам и оценить одно из самых впечатляющих сооружений из колонн в модернистской архитектуре.

Посетите центр толкования, расположенный в бывшем кооперативном здании рабочих, где находится постоянная историческая выставка о Колонии Гуэльи и ее церкви.