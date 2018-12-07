Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя крипту Гауди, объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Исследуйте аудиовизуальную выставку в центре толкования
Прогуляйтесь по улицам Колонии Гуэль и полюбуйтесь модернистскими зданиями
Крипта Гауди находится в Колонии Гуэль – бывшей ткацкой фабрике, полной сюрпризов, которая находится всего в 20 минутах от Барселоны.
Крипта известна как церковь сплетенных колонн. Также это место считают лабораторией храма Святого Семейства, так как именно здесь модернистский архитектор Антонио Гауди экспериментировал со многими архитектурными решениями. С 2005 года крипта входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Колонии Гуэль вы можете просмотреть работы Гауди, прогуляться по улицам и оценить одно из самых впечатляющих сооружений из колонн в модернистской архитектуре.
Посетите центр толкования, расположенный в бывшем кооперативном здании рабочих, где находится постоянная историческая выставка о Колонии Гуэльи и ее церкви.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в крипту Гауди и Колонию Гуэль
Аудиогид на 10 разных языках
Вход в центр толкования
Карта
Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Колония Гуэль находится всего в 20 минутах от Барселоны
Прибытие на поезде:
Садитесь на Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) на Plaza España в Барселоне и следуйте до станции Colònia Güell. Линии S33, S8 и S4. Обратный билет стоит 5,6€
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Klaus
7 дек 2018
(Германия)
… К сожалению, что-то выходит далеко и почему (есть автобусная остановка в нескольких сотнях метров от отеля) с общественным транспортом уже по крайней мере половину дня временные затраты. Те, кто только в Барселоне на несколько дней, не должны идти сюда. Тем не менее, мы были благодарны, что наше туристическое агентство направило нас к этому зрелищу (со всеми проблемами) и сразу же зарезервировало для нас ваучер, потому что это интересное свидетельство Гауди и его современников. вы можете хорошо поесть и дешево в маленьком ресторане прямо на въезде в город справа (внизу склеп).
A
Anita
24 фев 2019
(Франция)
Мы представляем два поколения, 48 и 20 лет. И мы согласились дать вам один из лучших рейтингов за все наши поездки в Барселону. Посещение всей колонии необходимо для понимания логики и функционирования, которые структурировали жизнь жителей. Что касается Cripte, просто великолепно. Начало индустриального эфира … Спасибо за это утро
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josep maria
13 июня 2019
(Испания)
Просто проблема, было два человека, которые из-за болезни не могли наслаждаться посещением, и при покупке билетов через вас мы не могли вернуть то же самое, по крайней мере, так они сказали нам в кассе. Жаль, если вы не были 5 звезд.
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