Любите загадки? Хотите стать активным участником экскурсии? Выполнять задания, включать смекалку, искать ответы и разгадывать загадки? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас.

По ходу квеста вы совершите путешествие во времени, узнаете историю 📖 и легенды города, культуру и традиции каталонцев и даже попробуете национальные испанские блюда. От вас понадобится любовь к тайнам, наблюдательность, интуиция и воображение.

Всего вас ждет 30 миссий. В некоторых заданиях вам придется обращаться за подсказками к местному населению, в других проявить ловкость и чувство равновесия. Мы будем определять по вкусу состав ингредиентов национальных сладостей, мерить шагами улицы и охотиться на драконов! Будет весело!

Маршрут квеста проложен по самым знаковым улицам и местам города. Вы увидите величественный кафедральный собор, королевский дворец, Рамблу, мы заглянем на рынок Бокерия и пройдемся по запутанным улочкам еврейского квартала. После выполнения всех заданий-пазлов у вас сложится яркая и интересная картина города. Вы узнаете такие вещи, о которых не догадываются местные жители, хотя проходят мимо них каждый день! Квест закончится возле кафетерия, где мы по желанию сможем выпить 🍹 самый вкусный кофе в Барселоне и обсудить игру и не только.

Квест подходит для больших шумных компаний, семейного приключения и даже свидания с девушкой.