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Квест Секреты Барселоны

Ксения Д.
Ксения Д. – Гид из Барселоны
Квест Секреты Барселоны
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Квест Секреты Барселоны
Квест Секреты Барселоны

Что вы увидите

  • Рамбла
  • рынок Бокерия
  • площадь Жауме
  • площадь Короля
  • Кафедральный собор
  • римские башни
  • собор Санта Мария дель Мар
  • еврейский квартал
Любите загадки? Хотите стать активным участником экскурсии? Выполнять задания, включать смекалку, искать ответы и разгадывать загадки? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас.
По ходу квеста вы совершите путешествие во времени, узнаете историю 📖 и легенды города, культуру и традиции каталонцев и даже попробуете национальные испанские блюда. От вас понадобится любовь к тайнам, наблюдательность, интуиция и воображение.
Всего вас ждет 30 миссий. В некоторых заданиях вам придется обращаться за подсказками к местному населению, в других проявить ловкость и чувство равновесия. Мы будем определять по вкусу состав ингредиентов национальных сладостей, мерить шагами улицы и охотиться на драконов! Будет весело!
Маршрут квеста проложен по самым знаковым улицам и местам города. Вы увидите величественный кафедральный собор, королевский дворец, Рамблу, мы заглянем на рынок Бокерия и пройдемся по запутанным улочкам еврейского квартала. После выполнения всех заданий-пазлов у вас сложится яркая и интересная картина города. Вы узнаете такие вещи, о которых не догадываются местные жители, хотя проходят мимо них каждый день! Квест закончится возле кафетерия, где мы по желанию сможем выпить 🍹 самый вкусный кофе в Барселоне и обсудить игру и не только.
Квест подходит для больших шумных компаний, семейного приключения и даже свидания с девушкой.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Plaza de Cataluña
Место завершения
🏁 Готический квартал
Квест Секреты Барселоны
Квест Секреты Барселоны
Квест Секреты Барселоны
Квест Секреты Барселоны
Квест Секреты Барселоны

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения Д.
Ксения Д.
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