Национальный музей искусства Каталонии находится в Национальном дворце на горе Монжуик, построенном для Всемирной выставки 1929 года.

В музее у вас будет возможность увидеть работы представителей каталонского модернизма, в том числе Гауди и Касаса. Полюбуйтесь шедеврами великих европейских художников эпохи Ренессанса и барокко, таких как Тициан и Веласкес. Также осмотрите музейную коллекцию фотографии.

Коллекции расположены на 2 этажах. Чтобы вам хватило времени на все, рассчитывайте провести в музее пару часов. В дополнение к осмотру экспонатов у вас будет шанс познакомиться с историей здания. После этого вы можете подняться на крышу – идеальное место, чтобы полюбоваться панорамным видом на город.