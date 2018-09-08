Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите шедевры знаменитых каталонских и других европейских художников
Полюбуйтесь произведениями Гауди и Касаса, Тициана и Веласкеса и многих других
Взгляните на потрясающую панораму Барселоны с горы Монжуик
Национальный музей искусства Каталонии находится в Национальном дворце на горе Монжуик, построенном для Всемирной выставки 1929 года.
В музее у вас будет возможность увидеть работы представителей каталонского модернизма, в том числе Гауди и Касаса. Полюбуйтесь шедеврами великих европейских художников эпохи Ренессанса и барокко, таких как Тициан и Веласкес. Также осмотрите музейную коллекцию фотографии.
Коллекции расположены на 2 этажах. Чтобы вам хватило времени на все, рассчитывайте провести в музее пару часов. В дополнение к осмотру экспонатов у вас будет шанс познакомиться с историей здания. После этого вы можете подняться на крышу – идеальное место, чтобы полюбоваться панорамным видом на город.
Ответы на вопросы
Что входит
Общие входные билеты в музей
Вход на временную выставку (если выбран вариант)
Приложение аудиогид для вашего смартфона
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Наушники
Заряженный смартфон
Важная информация
Террасы и площадка на крыше временно закрыты в связи с действующими указаниями органов здравоохранения
Кассы закрываются за 30 минут до закрытия музея. Залы выставки нужно покинуть за 15 минут до времени закрытия
Обратите внимание: вход в музей бесплатный в следующие дни:
По субботам с 15:00
Первое воскресенье каждого месяца
12 февраля: день памяти Евлалии Барселонской
18 мая: Международный день музеев
11 сентября: Национальный день Каталонии
24 сентября: Ла Мерсе (городской фестиваль)
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 302 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
8 сен 2018
(Великобритания)
В музее все было отлично. Я любил выставки о Гале и Сальвадоре Дали. В музее не было слишком многолюдно, чтобы вы могли свободно гулять. Единственный минус, который я должен сказать, об одном из администраторов. Я показал ей свой билет и сказал, что мне нужно пойти на другой стол, так же меня и уволили и перешли к следующему клиенту. Даже не дружелюбный. Она никогда не упоминала, где находился другой стол, поэтому я на мгновение растерялся.
Y
Yulia
2 сен 2017
(Республика Беларусь)
Мне очень понравились фрески, любовь и забота, с которыми они были удалены из разрушенных зданий и сохранились. Мне повезло, что я чувствовал гордость и душу Каталонии в этом музее PS Динамик русского аудиогида разочаровал, потому что это был непрофессиональный оратор со случайным неправильным произношением и скучной интонацией. Я считаю, что музей такой ценности должен вкладывать больше средств в такие вещи, поскольку они добавляют к общему впечатлению от посещения музея.
А
Аноним
9 авг 2021
(Испания)
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