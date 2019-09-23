Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом. За четыре часа вы посетите самые значимые и интересные места и даже те, что скрыты обычно от глаз туристов. Вы узнаете, где можно отведать настоящую каталонскую кухню и поймете, как легко ориентироваться в городе. Услышите о личностях и событиях, которые повлияли на развитие города и его современный внешний вид.

За время экскурсии вы:

посетите гору Монжуик;

подниметесь рядом с олимпийским кольцом на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на город и местный порт;

осмотрите выставочный комплекс на площади Испании, построенный к Всемирной выставке 1929 года;

пройдете по Пасео де Грасия — одному из самых красивых проспектов мира, посетите так называемый «квартал несогласия», где сможете сравнить творчество трех великих архитекторов Барселоны;

увидите главное творение Антонио Гауди – Храм Святого Семейства;

прогуляетесь по великолепному парку Гуэль или парку Цитадель.

Музеи и достопримечательности – это далеко не вся Барселона. Необыкновенное cолнце, доброжелательная атмосфера, простота и открытость жителей делают пребывание в городе очень комфортным и запоминающимся. Во время экскурсии у вас будет возможность убедиться в этом и как многие, полюбившие этот город, вы вернетесь сюда вновь и вновь.