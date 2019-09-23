Обзорная автомобильная экскурсия по Барселоне

Смешанная - автомобильная и пешеходная

5
2 отзыва
Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

При заказе экскурсии из города Ситжес, время проведения экскурсии 5 часов.
Обзорная автомобильная экскурсия по Барселоне
Обзорная автомобильная экскурсия по Барселоне
Обзорная автомобильная экскурсия по Барселоне
Обзорная автомобильная экскурсия по Барселоне

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Монжуик
  • Квартал несогласия
  • Храм Святого Семейства
  • Парк Гуэль
  • Парк Цитадель
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом. За четыре часа вы посетите самые значимые и интересные места и даже те, что скрыты обычно от глаз туристов. Вы узнаете, где можно отведать настоящую каталонскую кухню и поймете, как легко ориентироваться в городе. Услышите о личностях и событиях, которые повлияли на развитие города и его современный внешний вид.

За время экскурсии вы:

  • посетите гору Монжуик;
  • подниметесь рядом с олимпийским кольцом на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на город и местный порт;
  • осмотрите выставочный комплекс на площади Испании, построенный к Всемирной выставке 1929 года;
  • пройдете по Пасео де Грасия — одному из самых красивых проспектов мира, посетите так называемый «квартал несогласия», где сможете сравнить творчество трех великих архитекторов Барселоны;
  • увидите главное творение Антонио Гауди – Храм Святого Семейства;
  • прогуляетесь по великолепному парку Гуэль или парку Цитадель.

Музеи и достопримечательности – это далеко не вся Барселона. Необыкновенное cолнце, доброжелательная атмосфера, простота и открытость жителей делают пребывание в городе очень комфортным и запоминающимся. Во время экскурсии у вас будет возможность убедиться в этом и как многие, полюбившие этот город, вы вернетесь сюда вновь и вновь.

Программа

При заказе экскурсии из города Ситжес, время проведения экскурсии 5 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и услуги гида
Что не входит
  • Какие-либо входные билеты
  • А также билеты на лифты или фуникулеры не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте для участников экскурсии и для гида
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
23 сен 2019
Выражаем благодарность гиду Наталье. Получили много интересной информации и хороших впечатлений
Н
13 июля 2019
Экскурсия очень понравилась, гид Наталья произвела прекрасное впечатление, очень хорошо рассказывала, информативно и живо, машина была комфортная, большое спасибо!

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