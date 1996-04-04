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Обзорная пешеходная по Барселоне

4.7
3 отзыва
Виталий и.
Виталий и. – Гид из Барселоны
Экскурсия ⛳ включает три района старой Барселоны: знаменитый Готический квартал, аутентичный Борн и колоритный Раваль.

Отличная экскурсия для знакомства с Барселоной и ее исторической частью.

Мы начнем экскурсию на площади Каталонии, а закончим у знаменитого рынка Бокерия.

В конце тура вы получите полезную брошюру с рекомендациями и адресами магазинов, рынков, кафе, ресторанов, морожениц и других вкусных мест города.

А также инструкциями, как выбрать вкусные сувениры 🎁.

Экскурсия проводится с рациями.

Аренда раций и наушников к ним входит в стоимость тура.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Обзорная пешеходная по Барселоне
Обзорная пешеходная по Барселоне

Что вы увидите

  • ресторан «4 кота»
  • дворец Каталонской музыки
  • дом кукол-гигантов
  • туристический рынок Бокерия и не туристический рынок Санта Катарина
  • музей Пикассо
  • церковь Санта Мария дель Мар
  • площадь Короля и Королевскую площадь
  • кафедральный собор
  • римские крепостные стены и пласа Нова
  • площадь Санта Жауме
  • улицу Рамбла
  • Палау Гуэль
  • фонари Гауди
Экскурсия включает три района старой Барселоны: знаменитый Готический квартал, аутентичный Борн и колоритный Раваль.
Отличная экскурсия ⛳ для знакомства с Барселоной и ее исторической частью.
Мы начнем экскурсию на площади Каталонии, а закончим у знаменитого рынка Бокерия.
В конце тура вы получите полезную брошюру с рекомендациями и адресами магазинов, рынков, кафе, ресторанов, морожениц и других вкусных мест города. А также инструкциями, как выбрать вкусные сувениры 🎁 поговорим о возникновении города и его двухтысячелетней истории 📖. Посмотрим готический Кафедральный Собор и сделаем фото у очень необычной мозаики. Затронем тему каталонского модернизма, который изменил лицо современной Барселоны и, конечно же, не упустим из виду яркого представителя этого архитектурного стиля - Антони Гауди. Пройдем мимо головокружительного и уникального концертного зала, а также заглянем в секретное логово национальных каталонских традиций. Пройдем по улице Рамбла и дадим рекомендации, где поесть на рынке Бокерия.
А также вы узнаете: как выбрать хамон и где его купить, в чем разница между тапас и пинчос, что привезти в качестве сувенира и где это купить, где лучшая шоу программа фламенко, почему каталонцы не испанцы и в чем смысл их борьбы за независимость, сколько стоит жизнь в Барселоне и Испании и о других современных тенденциях жизни в этом славном городе.
Вы обязательно попробуете этот город 🏙️ на вкус! Мы устроим несколько дегустаций и откроем секрет, где самые вкусные круасаны в городе.
Что входит
  • сопровождение гида
  • аренда раций и наушников
  • дегустации во время экскурсии
Что не входит
  • посещение платных достопримечательностей
Начало
🚩 Plaça de Catalunya, 17
Место завершения
🏁 Рынок Бокерия
Обзорная пешеходная по Барселоне
Обзорная пешеходная по Барселоне
Обзорная пешеходная по Барселоне
Обзорная пешеходная по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий и.
Виталий и.
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