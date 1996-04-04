Экскурсия включает три района старой Барселоны: знаменитый Готический квартал, аутентичный Борн и колоритный Раваль.

Отличная экскурсия ⛳ для знакомства с Барселоной и ее исторической частью.

Мы начнем экскурсию на площади Каталонии, а закончим у знаменитого рынка Бокерия.

В конце тура вы получите полезную брошюру с рекомендациями и адресами магазинов, рынков, кафе, ресторанов, морожениц и других вкусных мест города. А также инструкциями, как выбрать вкусные сувениры 🎁 поговорим о возникновении города и его двухтысячелетней истории 📖. Посмотрим готический Кафедральный Собор и сделаем фото у очень необычной мозаики. Затронем тему каталонского модернизма, который изменил лицо современной Барселоны и, конечно же, не упустим из виду яркого представителя этого архитектурного стиля - Антони Гауди. Пройдем мимо головокружительного и уникального концертного зала, а также заглянем в секретное логово национальных каталонских традиций. Пройдем по улице Рамбла и дадим рекомендации, где поесть на рынке Бокерия.

А также вы узнаете: как выбрать хамон и где его купить, в чем разница между тапас и пинчос, что привезти в качестве сувенира и где это купить, где лучшая шоу программа фламенко, почему каталонцы не испанцы и в чем смысл их борьбы за независимость, сколько стоит жизнь в Барселоне и Испании и о других современных тенденциях жизни в этом славном городе.

Вы обязательно попробуете этот город 🏙️ на вкус! Мы устроим несколько дегустаций и откроем секрет, где самые вкусные круасаны в городе.