Дарья И. проводит ещё 6 экскурсий

Хотите увидеть испанскую версию баварского замка Нойшванштайн?

Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ «Дорогой модерна».

Виртуальная прогулка 👣 пройдёт по самому яркому и красочному району Барселоны Эщампле.

Вы увидите самые яркие творения Антонио Гауди и его современников. В том числе Ла Педреру, Дом Бальо и Дом с шипами, Дворец Малагрида.

На экскурсии 🧭 вы узнаете, кому досталось барселонское яблоко раздора. Поймёте почему самый пышный концертный зал Европы прозвали складом каталонского барахла. И удивитесь наличию лавочек с подогревом на центральной улице города.

Наш путь будет пролегать по «золотой оси» Барселоны с модными бутиками, пятизвёздочными отелями и мишленовскими ресторанами.

Я покажу самую лучшую смотровую площадку в центре каталонской столицы ⭐️, самое достойное место для шопинга и самое вкусное шоколадное кафе. Пышный и красочный модерн Барселоны не оставит равнодушным даже самого искушенного путешественника. А бьющая через край энергия города даст заряд позитивных эмоций. Одним словом, экскурсия скучной не будет, а её послевкусие останется с вами надолго.