Дарья И. проводит ещё 6 экскурсий

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Онлайн-экскурсия «Барселона — дорогой модерна»

Дарья И.
Дарья И. – Гид из Барселоны
Хотите увидеть испанскую версию баварского замка Нойшванштайн? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ «Дорогой модерна».

Виртуальная прогулка 👣 пройдёт по самому яркому и красочному району Барселоны Эщампле.

Вы увидите самые яркие творения Антонио Гауди и его современников.

В том числе Ла Педреру, Дом Бальо и Дом с шипами, Дворец Малагрида.

На экскурсии 🧭 вы узнаете, кому досталось барселонское яблоко раздора.

Поймёте почему самый пышный концертный зал Европы прозвали складом каталонского барахла.

И удивитесь наличию лавочек с подогревом на центральной улице города.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Заказать экскурсию
Онлайн-экскурсия «Барселона — дорогой модерна»
Онлайн-экскурсия «Барселона — дорогой модерна»
Хотите увидеть испанскую версию баварского замка Нойшванштайн?
Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ «Дорогой модерна».
Виртуальная прогулка 👣 пройдёт по самому яркому и красочному району Барселоны Эщампле.
Вы увидите самые яркие творения Антонио Гауди и его современников. В том числе Ла Педреру, Дом Бальо и Дом с шипами, Дворец Малагрида.
На экскурсии 🧭 вы узнаете, кому досталось барселонское яблоко раздора. Поймёте почему самый пышный концертный зал Европы прозвали складом каталонского барахла. И удивитесь наличию лавочек с подогревом на центральной улице города.
Наш путь будет пролегать по «золотой оси» Барселоны с модными бутиками, пятизвёздочными отелями и мишленовскими ресторанами.
Я покажу самую лучшую смотровую площадку в центре каталонской столицы ⭐️, самое достойное место для шопинга и самое вкусное шоколадное кафе. Пышный и красочный модерн Барселоны не оставит равнодушным даже самого искушенного путешественника. А бьющая через край энергия города даст заряд позитивных эмоций. Одним словом, экскурсия скучной не будет, а её послевкусие останется с вами надолго.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Барселона — дорогой модерна»
    Онлайн-экскурсия «Барселона — дорогой модерна»
    Онлайн-экскурсия «Барселона — дорогой модерна»
    Онлайн-экскурсия «Барселона — дорогой модерна»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Дарья И.
    Дарья И.
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