Ни за что не угадаете, какое дело было самым прибыльным в средневековой Барселоне... Чистка выгребных ям! А почему? Поймёте на нашей виртуальной экскурсии 🧭 по Старому городу каталонской столицы ⭐️. Мы начнем прогулку 👣 с Площади Каталонии. Заглянем на древнеримское кладбище и прикоснёмся к «Стене поцелуя». Загадаем желание у двери Святого Георгия и опустим письмо в самый красивый почтовый ящик. Вы узнаете, когда наступит последний день Барселоны и почему стены Дворца королевского наместника имеют надписи на иврите. Восхититесь талантом античных строителей, ужаснётесь зверствам Святой Инквизиции и Гражданской войны, насладитесь интерьерами старейшего магазина каталонской столицы.

Полуторачасовой онлайн-тур даст возможность полностью погрузиться в атмосферу древнего города и познакомиться с его жителями. Прочувствовать, как бережно барселонцы относятся к собственной истории 📖. И понять насколько прочно традиции и обычаи каталонцев вплетены в современную жизнь.

Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;