Ни за что не угадаете, какое дело было самым прибыльным в средневековой Барселоне... Чистка выгребных ям! А почему? Поймёте на нашей виртуальной экскурсии 🧭 по Старому городу каталонской столицы ⭐️. Мы начнем прогулку 👣 с Площади Каталонии. Заглянем на древнеримское кладбище и прикоснёмся к «Стене поцелуя». Загадаем желание у двери Святого Георгия и опустим письмо в самый красивый почтовый ящик. Вы узнаете, когда наступит последний день Барселоны и почему стены Дворца королевского наместника имеют надписи на иврите. Восхититесь талантом античных строителей, ужаснётесь зверствам Святой Инквизиции и Гражданской войны, насладитесь интерьерами старейшего магазина каталонской столицы.
Полуторачасовой онлайн-тур даст возможность полностью погрузиться в атмосферу древнего города и познакомиться с его жителями. Прочувствовать, как бережно барселонцы относятся к собственной истории 📖. И понять насколько прочно традиции и обычаи каталонцев вплетены в современную жизнь.
Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве;
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.