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Онлайн-экскурсия «Барселона — тайны и загадки готического квартала»

Дарья и.
Дарья и. – Гид из Барселоны
Ни за что не угадаете, какое дело было самым прибыльным в средневековой Барселоне...

Чистка выгребных ям! А почему? Поймёте на нашей виртуальной экскурсии 🧭 по Старому городу каталонской столицы ⭐️.

Вместе прогуляемся по древнеримскому кладбищу, найдем самый красивый почтовый ящик, обсудим инквизиторов и античных строителей, увидим знаменитую Площадь Каталонии, фотогеничную «Стену поцелуя» и прогузимся в атмосферу Средневековья.

До встречи в эфире!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €4 за человека

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Онлайн-экскурсия «Барселона — тайны и загадки готического квартала»
Онлайн-экскурсия «Барселона — тайны и загадки готического квартала»

Что вы увидите

  • Площадь Каталонии
  • Стена поцелуя
Ни за что не угадаете, какое дело было самым прибыльным в средневековой Барселоне... Чистка выгребных ям! А почему? Поймёте на нашей виртуальной экскурсии 🧭 по Старому городу каталонской столицы ⭐️. Мы начнем прогулку 👣 с Площади Каталонии. Заглянем на древнеримское кладбище и прикоснёмся к «Стене поцелуя». Загадаем желание у двери Святого Георгия и опустим письмо в самый красивый почтовый ящик. Вы узнаете, когда наступит последний день Барселоны и почему стены Дворца королевского наместника имеют надписи на иврите. Восхититесь талантом античных строителей, ужаснётесь зверствам Святой Инквизиции и Гражданской войны, насладитесь интерьерами старейшего магазина каталонской столицы.
Полуторачасовой онлайн-тур даст возможность полностью погрузиться в атмосферу древнего города и познакомиться с его жителями. Прочувствовать, как бережно барселонцы относятся к собственной истории 📖. И понять насколько прочно традиции и обычаи каталонцев вплетены в современную жизнь.
Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве;
  • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Барселона — тайны и загадки готического квартала»
Онлайн-экскурсия «Барселона — тайны и загадки готического квартала»
Онлайн-экскурсия «Барселона — тайны и загадки готического квартала»
Онлайн-экскурсия «Барселона — тайны и загадки готического квартала»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья и.
Дарья и.
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