Мария В. проводит ещё 1 экскурсию

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Онлайн-экскурсия на диване: «Увлекательный роман с шедеврами Барселоны»

Мария В.
Мария В. – Гид из Барселоны
Моя «живая» онлайн-лекция в прямом эфире создана для всех, кому интересна Барселона, ее архитектура, необычные факты из биографии Антонио Гауди и развенчание мифов о нем, головокружительные творения его одаренных коллег и модерн (арнуво) как течение в принципе.

Онлайн-встреча в диалоге со мной сопровождается увлекательным рассказом и демонстрацией уникальных материалов и фотографий, собранных в результате многократных личных встреч с историками и биографами архитекторов, их последователями в Каталонии, изучения малодоступных архивных материалов.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.34 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €3.99 за человека

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Онлайн-экскурсия на диване: «Увлекательный роман с шедеврами Барселоны»
Онлайн-экскурсия на диване: «Увлекательный роман с шедеврами Барселоны»
Барселона восхищает своим неповторимым обликом и обилием архитектурных шедевров. Это один из самых красивых 🤩 городов не только Европы, но и всего света, город 🏙️, который невозможно забыть, побывав здесь хотя бы раз.
Всевозможные стили и эпохи перемешались в разнообразной и неповторимой архитектуре Барселоны. Но один из стилей выделяется и особенно преображает Барселону. Каталонский модерн – архитектурно-художественное направление, благодаря которому Барселона приобрела свою яркую индивидуальность. Это уникальное архитектурное явление подарило городу великолепные здания, оригинальный декор, изогнутые и волнистые линии, а также стало мостом, связавшим поколения и возродившим все виды искусства, сочетавшихся с инновационной архитектурой (скульптуру, живопись, керамику, стекло и кованое железо).
Моя «живая» онлайн-лекция в прямом эфире создана для всех, кому интересна Барселона, ее архитектура, необычные факты из биографии Антонио Гауди и развенчание мифов о нем, головокружительные творения его одаренных коллег и модерн (арнуво) как течение в принципе.
Онлайн-встреча в диалоге со мной сопровождается увлекательным рассказом и демонстрацией уникальных материалов и фотографий, собранных в результате многократных личных встреч с историками и биографами архитекторов, их последователями в Каталонии, изучения малодоступных архивных материалов.

Что вы получите:

  • Невероятное эстетическое удовольствие.
  • Расширите свой кругозор.
  • Влюбитесь в Каталонию, начнете лучше разбираться в архитектуре модерна.
  • Получите заряд творческой энергии, солнца, сил и хорошего настроения.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Онлайн
    Онлайн-экскурсия на диване: «Увлекательный роман с шедеврами Барселоны»
    Онлайн-экскурсия на диване: «Увлекательный роман с шедеврами Барселоны»
    Онлайн-экскурсия на диване: «Увлекательный роман с шедеврами Барселоны»
    Онлайн-экскурсия на диване: «Увлекательный роман с шедеврами Барселоны»
    Онлайн-экскурсия на диване: «Увлекательный роман с шедеврами Барселоны»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Мария В.
    Мария В.
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