Мария В. проводит ещё 1 экскурсию

Барселона восхищает своим неповторимым обликом и обилием архитектурных шедевров. Это один из самых красивых 🤩 городов не только Европы, но и всего света, город 🏙️, который невозможно забыть, побывав здесь хотя бы раз.
Всевозможные стили и эпохи перемешались в разнообразной и неповторимой архитектуре Барселоны. Но один из стилей выделяется и особенно преображает Барселону. Каталонский модерн – архитектурно-художественное направление, благодаря которому Барселона приобрела свою яркую индивидуальность. Это уникальное архитектурное явление подарило городу великолепные здания, оригинальный декор, изогнутые и волнистые линии, а также стало мостом, связавшим поколения и возродившим все виды искусства, сочетавшихся с инновационной архитектурой (скульптуру, живопись, керамику, стекло и кованое железо).
Моя «живая» онлайн-лекция в прямом эфире создана для всех, кому интересна Барселона, ее архитектура, необычные факты из биографии Антонио Гауди и развенчание мифов о нем, головокружительные творения его одаренных коллег и модерн (арнуво) как течение в принципе.
Онлайн-встреча в диалоге со мной сопровождается увлекательным рассказом и демонстрацией уникальных материалов и фотографий, собранных в результате многократных личных встреч с историками и биографами архитекторов, их последователями в Каталонии, изучения малодоступных архивных материалов.
Что вы получите:
- Невероятное эстетическое удовольствие.
- Расширите свой кругозор.
- Влюбитесь в Каталонию, начнете лучше разбираться в архитектуре модерна.
- Получите заряд творческой энергии, солнца, сил и хорошего настроения.