Хотите увидеть яркий и знаменитый парк Гуэль в Барселоне? Избавьте себя от необходимости печатать бумажные билеты в парк Гуэль, загрузив билеты на смартфон в лесу. Это то, чего хотела бы Гауди. (Вы можете сказать, что он любил природу по гигантской ящерице, слоняющейся в форме мозаики вокруг входа!).