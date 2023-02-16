Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Хотите увидеть яркий и знаменитый парк Гуэль в Барселоне? Избавьте себя от необходимости печатать бумажные билеты в парк Гуэль, загрузив билеты на смартфон в лесу. Это то, чего хотела бы Гауди. (Вы можете сказать, что он любил природу по гигантской ящерице, слоняющейся в форме мозаики вокруг входа!).
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в парк Гуэль
Что не входит
Музей Каса Гауди
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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