Иван И. – Гид из Барселоны

Вас ждет путешествие в прошлое на прогулке 👣 по старейшей части Барселоны – Готическому кварталу.



Мы посетим Кафедральный собор и Дворец каталонской музыки, пройдемся потаенными тропами вдоль готических строений и посетим сырные и винные лавки по дороге.



Заглянем на шумную Рамблу и откроем Барселону заново на одной из лучших смотровых площадок в городе.



В пути я не только буду вашим личным гидом, но и фотографом, который знает все самые стильные локации для фотографий в Барселоне.