Мы начнем нашу прогулку 👣 со смотровой площадки на крыше, откуда открывается потрясающий вид на город 🏙️. Прогуляемся по знаменитой Королевской площади, увидим Ла Рамбла, рынок Бокерия, порт Велл, Борн, Кафедральный собор. Посетим Дворец Каталонской Музыки. Сфотографируемся в самых интересных локациях, включая стену поцелуев и «Пупок Барселоны». Посетим легендарный ресторан «Los Caracoles» и малоприметный с улицы мишленовский ресторан.
Покажу вам самые достойные сырные, винные и ремесленные лавки
Что входит
услуги гида
фотосьемка.
Что не входит
Это исключительно ПЕШЕХОДНАЯ фотоэкскурсия, поэтому отдаленные достопримечательности и локации в нее НЕ входят. Такие как Собор Святого Семейства, Парк Гуэль, Монтжуик и т. д.
Начало
🚩 Площадь Каталонии, у входа в магазин Apple
Место завершения
🏁 по согласованию
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.