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Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне

Иван И.
Иван И. – Гид из Барселоны
Вас ждет путешествие в прошлое на прогулке 👣 по старейшей части Барселоны – Готическому кварталу.

Мы посетим Кафедральный собор и Дворец каталонской музыки, пройдемся потаенными тропами вдоль готических строений и посетим сырные и винные лавки по дороге.

Заглянем на шумную Рамблу и откроем Барселону заново на одной из лучших смотровых площадок в городе.

В пути я не только буду вашим личным гидом, но и фотографом, который знает все самые стильные локации для фотографий в Барселоне.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €200 за экскурсию

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Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне
Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне

Что вы увидите

  • Смотровая на Площадь Каталонии
  • Королевская площадь
  • Ла Рамбла
  • рынок Бокерия
  • порт Велл
  • квартал Борн
  • Кафедральный собор
  • Дворец Каталонской Музыки
  • Кладбище Римских Завоевателей
  • остатки древних акведуков.
Мы начнем нашу прогулку 👣 со смотровой площадки на крыше, откуда открывается потрясающий вид на город 🏙️. Прогуляемся по знаменитой Королевской площади, увидим Ла Рамбла, рынок Бокерия, порт Велл, Борн, Кафедральный собор. Посетим Дворец Каталонской Музыки. Сфотографируемся в самых интересных локациях, включая стену поцелуев и «Пупок Барселоны». Посетим легендарный ресторан «Los Caracoles» и малоприметный с улицы мишленовский ресторан.
Покажу вам самые достойные сырные, винные и ремесленные лавки
Что входит
  • услуги гида
  • фотосьемка.
Что не входит
  • Это исключительно ПЕШЕХОДНАЯ фотоэкскурсия, поэтому отдаленные достопримечательности и локации в нее НЕ входят. Такие как Собор Святого Семейства, Парк Гуэль, Монтжуик и т. д.
Начало
🚩 Площадь Каталонии, у входа в магазин Apple
Место завершения
🏁 по согласованию
Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне
Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне
Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне
Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне
Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне
Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван И.
Иван И.
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Иван И. проводит ещё 1 экскурсию

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