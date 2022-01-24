Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Минуйте очередь на Побле Эспаньол. Эта «деревня» площадью 49 000 м2 объединяет в себе все, что нужно для знакомства с Испанией, ее архитектурой, культурой, едой и магазинами. Вы можете получить представление о современном искусстве в музее Фран Дауреля, а также работы великих художников: Пикассо, Дали, Миро и других!
Ответы на вопросы
Что входит
Дневной доступ в Побле Эспаньол
Вход в музей Фран Дорель
Вход в мультимедийное пространство Fiesta
Что не входит
Вход на семейное шоу
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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