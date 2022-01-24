Минуйте очередь на Побле Эспаньол. Эта «деревня» площадью 49 000 м2 объединяет в себе все, что нужно для знакомства с Испанией, ее архитектурой, культурой, едой и магазинами. Вы можете получить представление о современном искусстве в музее Фран Дауреля, а также работы великих художников: Пикассо, Дали, Миро и других!