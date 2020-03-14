56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с Сальвадором Дали

Ваше погружение в удивительную жизнь знаменитого художника начнётся ещё на пути в Фигерас. Мы поговорим о сюрреализме и разберемся, что олицетворяли собой странные, порой жуткие образы в произведениях гения. Вы исследуете все уголки театра-музея и рассмотрите лучшие работы Дали. Узнаете, из-за чего он боялся кузнечиков, кем, кроме жены Галы, вдохновлялся и почему решил открыть необычный музей.

Кроме того, мы побываем на выставке драгоценностей, созданных великим испанцем. Вы полюбуетесь роскошными творениями, а я расскажу, какие из них были выпущены серийно, а какие — существуют только в единичном экземпляре.

Древняя Жирона и ее история

После музея Дали отправимся в Жирону — город с богатой историей и сохранившимися постройками Средневековья. Вас ждёт прогулка по его исторической части, где я объясню, почему местный мост называют «родственником» Эйфелевой башни. Вы увидите жиронскую львицу, поймете, чем она знаменита и почему испанцы говорят, что её нужно поцеловать. Каталонские традиции, городские легенды и история местной еврейской общины — Жирона покорит вас шармом и самобытностью.