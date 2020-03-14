56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе

Погрузиться в творчество гения сюрреализма и прогуляться по Жироне в мини-группе

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Причудливый театр-музей в городе Фигерас — главное детище Дали.

Я расскажу о жизни художника и покажу его лучшие работы.

Вы откроете, чего боялся и чем вдохновлялся знаменитый испанец, и познаете, что такое «сюрреализм».

А после — мы прогуляемся по улочкам старинной Жироны и поговорим о её секретах.
64 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Passeig de Gracia
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У этой экскурсии56 отзывов
4.98
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе

Что вас ожидает

Знакомство с Сальвадором Дали
Ваше погружение в удивительную жизнь знаменитого художника начнётся ещё на пути в Фигерас. Мы поговорим о сюрреализме и разберемся, что олицетворяли собой странные, порой жуткие образы в произведениях гения. Вы исследуете все уголки театра-музея и рассмотрите лучшие работы Дали. Узнаете, из-за чего он боялся кузнечиков, кем, кроме жены Галы, вдохновлялся и почему решил открыть необычный музей.

Кроме того, мы побываем на выставке драгоценностей, созданных великим испанцем. Вы полюбуетесь роскошными творениями, а я расскажу, какие из них были выпущены серийно, а какие — существуют только в единичном экземпляре.

Древняя Жирона и ее история
После музея Дали отправимся в Жирону — город с богатой историей и сохранившимися постройками Средневековья. Вас ждёт прогулка по его исторической части, где я объясню, почему местный мост называют «родственником» Эйфелевой башни. Вы увидите жиронскую львицу, поймете, чем она знаменита и почему испанцы говорят, что её нужно поцеловать. Каталонские традиции, городские легенды и история местной еврейской общины — Жирона покорит вас шармом и самобытностью.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало и конец в Барселоне
  • Наше путешествие пройдет на комфортабельном минивэне, а не на большом автобусе, поэтому нам не придется идти 1,5 км пешком до старого города в Жироне

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: вход в театр-музей и на выставку драгоценностей — 15 евро с человека, напитки и обед — по желанию

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 420€ за 1-3 человек или €109 за человека, если вас больше. Подробности уточняйте в переписке до оформления заказа.

Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Passeig de Gracia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кирилл
Кирилл
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии уже 4 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Я не буду засыпать вас сухими фактами и датами (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Начиная от организации и маршрута заканчивая самим наполнением! Кирилл очень интересно и познавательно рассказывает, получили море интересной и любопытной информации. Очень довольны и всем бы порекомендовали бы эту экскурсию и Кирилла как гида! Влюбились в Дали и его творчество!
Татьяна
9 марта 2020
Огромное спасибо Кириллу за отличную экскурсию по знаковым городам Каталонии и отдельное за музей Сальвадора Дали! Все продумано до мелочей, интересно и насыщенно! Однозначно рекомендую!
8 марта 2020
Замечательная экскурсия с великолепным гидом
24 февраля 2020
Экскурсия началась с внезапной замены экскурсовода с Кирилла на Марину, но это не отразилось на ее качестве. Марина эрудированный, прекрасно знающий и любящий тему экскурсовод. Было очень интересно как в музее Сальвадора Дали так и в прогулке по Жироне. Спасибо за прекрасно прведенный день.
24 февраля 2020
Интересная экскурсия и повезло с гидом. Все было очень здорово!
22 февраля 2020
Потрясающе интересная экскурсия!!! Гид Кирилл — замечательный рассказчик, отлично владеющий необходимыми знаниями и умениями, чтобы подавать информацию доступно, в формате дружеской беседы.!!! Обязательно буду рекомендовать друзьям!
10 февраля 2020
Кирилл, спасибо большое за прекрасную поездку. Отличное владение материалом, внимание к туристам, продуманный маршрут и тайминг - все совпало, и мы получили настоящее удовольствие. Рекомендую всем, кто неравнодушен к творчеству Дали экскурсию с Кириллом.
8 февраля 2020
Незабываемые впечатления от поездки! Замечательный гид Кирилл-доброжелательный, знающий, прекрасный рассказчик. Невероятный театр-музей Дали и средневековая Жирона!
Будкм рекомендовать эту экскусию всем своим многочисленным друзьям
8 февраля 2020
Замечательная экскурсия, Кирилл - эрудированный, вежливый человек, прекрасный рассказчик. Экскурсия отлично организована. Было очень интересно. Без сомнения - это один из лучших дней моей жизни. Всецело рекомендую!!!
1 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Узнала много нового о творчестве Дали. Экскурсия прошла легко, весело и познавательно.
Ещё 46 отзывов

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