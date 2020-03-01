Необычные маршруты по Барселоне

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  4. Полет над горой Монсеррат на самолёте!

Пролететь над одним из символов Барселоны и насладиться панорамами с головокружительной высоты

Георгий
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Георгий – экскурсионное агентство
По легенде, своими причудливыми очертаниями Монсеррат обязана ангелам: они распилили гору надвое и украсили её каменными скульптурами.

Чтобы сполна оценить эту красоту, вы подниметесь на высоту птичьего полета и совершите полет вокруг горы.

А еще разглядите строения бенедиктинского аббатства, близлежащие городки и живописную железную дорогу.
299 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту Сабадель
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Полет над горой Монсеррат на самолёте!
Полет над горой Монсеррат на самолёте!

Что вас ожидает

От винта!
Перед полетом процессом вы обязательно пройдете инструктаж по технике безопасности и узнаете об основах управления самолетом. Услышите об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. А дальше — в небо! С вами будет квалифицированный опытный пилот, но и вы сможете подержать штурвал и попробуете себя в базовых маневрах: поворотах с креном, наборе высоты и снижении.

Священная гора: вид сверху
Вы взлетите к самым облакам и рассмотрите монастырь бенедектинцев с высоты. Полюбуетесь красотой известняковых скал причудливой формы. Самолет обогнет гору, покружит над кирпичными крышами городков и пролетит над зеленой долиной, через которую протянулась ниточка железной дороги к живописному мосту.

Организационные детали

  • ВАЖНО: полет длится 30 минут в сопровождении англоговорящего пилота.
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Барселоной могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет.
  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
  • 23% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до экскурсии — через платежную систему или переводом
Полет над горой Монсеррат на самолёте!
Полет над горой Монсеррат на самолёте!
Полет над горой Монсеррат на самолёте!
Полет над горой Монсеррат на самолёте!
Полет над горой Монсеррат на самолёте!
Полет над горой Монсеррат на самолёте!
Полет над горой Монсеррат на самолёте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту Сабадель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!
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