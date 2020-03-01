Необычные маршруты по Барселоне

Что вас ожидает

От винта!

Перед полетом процессом вы обязательно пройдете инструктаж по технике безопасности и узнаете об основах управления самолетом. Услышите об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. А дальше — в небо! С вами будет квалифицированный опытный пилот, но и вы сможете подержать штурвал и попробуете себя в базовых маневрах: поворотах с креном, наборе высоты и снижении.

Священная гора: вид сверху

Вы взлетите к самым облакам и рассмотрите монастырь бенедектинцев с высоты. Полюбуетесь красотой известняковых скал причудливой формы. Самолет обогнет гору, покружит над кирпичными крышами городков и пролетит над зеленой долиной, через которую протянулась ниточка железной дороги к живописному мосту.