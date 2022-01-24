Саграда-Фамилия: быстрый маршрут

Получите быстрый доступ к незавершенному шедевру Гауди

4.8
25054 отзыва
Входной билет
Саграда-Фамилия: быстрый маршрут
Саграда-Фамилия: быстрый маршрут
Саграда-Фамилия: быстрый маршрут
Саграда-Фамилия: быстрый маршрут
Саграда-Фамилия: быстрый маршрут
Саграда-Фамилия: быстрый маршрут
Саграда-Фамилия: быстрый маршрут
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Саграда Фамилия
  • Доступ в музей внутри Саграда Фамилия
  • Загружаемое приложение Sagrada Familia с аудиогидом
Что не входит
  • Вход в башни Саграда-Фамилия
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