В начале 1900-х годов дальновидный архитектор Доменек-и-Монтанер создал нечто радикальное. На месте средневекового госпиталя он спроектировал современную больницу, пациенты которой должны были быть окружены как природной, так и архитектурной красотой, способной поднять их дух. В те времена это была неслыханная концепция, и даже сегодня она кажется удивительной. Посетите внушительный комплекс в стиле _модерн_, который он спроектировал.