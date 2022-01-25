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В начале 1900-х годов дальновидный архитектор Доменек-и-Монтанер создал нечто радикальное. На месте средневекового госпиталя он спроектировал современную больницу, пациенты которой должны были быть окружены как природной, так и архитектурной красотой, способной поднять их дух. В те времена это была неслыханная концепция, и даже сегодня она кажется удивительной. Посетите внушительный комплекс в стиле _модерн_, который он спроектировал.
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