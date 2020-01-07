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Узнать, как производят знаменитую каталонскую каву по старинным технологиям

Егор
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Егор – ваш гид
Испания занимает третье место в мире по производству вина и первое по сбору урожая винограда.

Каталония же лидирующий регион по выращиванию белого винограда и изготовлению игристого вина — кавы.

В семейном хозяйстве вы прикоснетесь к исконным винодельческим традициям и продегустируете высококачественное вино, редкое даже в магазинах Барселоны.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Plaza Catalunya
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина

Что вас ожидает

Экскурс в производство вина в Каталонии
Менее чем за час на пригородном поезде мы доберемся из центра Барселоны в столицу кавы, город Сан Садурни. По дороге я расскажу об истории виноделия в регионе, о виноградной чуме, которая уничтожила все виноградники во Франции, но помогла развитию виноделия в Каталонии и, конечно же, о новых проектах местных производителей кавы. При желании, вы посетите винный магазин, где сможете купить практически любое местное вино, от молодого бочкового до элитного.

Эталонные традиции в частном хозяйстве
Винный дом Торрес, винодельня, создавшая первое игристое в Испании Кодорниу, и компания-лидер сектора Фрейшенет — всё это фабрики, сделавшие ставку в первую очередь на объемы производства и временами на снижение качества и вкуса. Вы же посетите семейное хозяйство, где ревностно следуют традициям выращивания винограда и производства кавы. Узнаете об исконном процессе производства и, конечно, сможете сами попробовать элитное каталонское игристое вино, которое не всегда можно купить даже в Барселоне.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: дегустация 20 евро/человека, проезд на электричке — около 10 евро/человека туда-обратно.
  • Также возможно заказать трансфер из Барселоны на авто. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке.
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина
Семейная винодельня и дегустация элитного игристого вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Plaza Catalunya.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Егор
Егор
Привет, мне 34 года, знаю и люблю Барселону, в которой мне посчастливилось жить и работать. С радостью составлю компанию для прогулки по городу, поездки на Монтсеррат или по окрестностям, поделюсь тем, что знаю об истории и современной жизни каталонцев. Стараюсь уделять внимание как историческим фактам, так и деталям повседневной жизни. Когда провожу индивидуальные экскурсии, всегда могу скорректировать маршрут, ориентируясь на ваши предпочтения.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Юлия
7 января 2020
Очень приятная и интересная поездка в городок Сан-Садурни. После шумной Барселоны очень приятно побывать в каталанской провинции. Егор очень интересный рассказчик и собеседник,благодаря ему мы узнали много интересного о производстве кавы. Посещение семейной винодельни стоит того! Поразительно, с каким теплом и любовью местные виноделы хранят свои традиции по изготовлению игристого и насколько это трудоёмкий процесс, где все производится вручную. Сама дегустация тоже очень интересная, пробуем один сорт белого вина и два сорта игристого, одно с большей и меньшей выдержкой. Отличная поездка и отличная экскурсия! Рекомендуем!!!

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