Что вас ожидает

Экскурс в производство вина в Каталонии

Менее чем за час на пригородном поезде мы доберемся из центра Барселоны в столицу кавы, город Сан Садурни. По дороге я расскажу об истории виноделия в регионе, о виноградной чуме, которая уничтожила все виноградники во Франции, но помогла развитию виноделия в Каталонии и, конечно же, о новых проектах местных производителей кавы. При желании, вы посетите винный магазин, где сможете купить практически любое местное вино, от молодого бочкового до элитного.

Эталонные традиции в частном хозяйстве

Винный дом Торрес, винодельня, создавшая первое игристое в Испании Кодорниу, и компания-лидер сектора Фрейшенет — всё это фабрики, сделавшие ставку в первую очередь на объемы производства и временами на снижение качества и вкуса. Вы же посетите семейное хозяйство, где ревностно следуют традициям выращивания винограда и производства кавы. Узнаете об исконном процессе производства и, конечно, сможете сами попробовать элитное каталонское игристое вино, которое не всегда можно купить даже в Барселоне.