264 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Священная гора Монсеррат

Живописная природа, бенедектинский монастырь, старые легенды и местные угощения

Виталий
Задать вопрос
Виталий – представитель гидов
Приготовьтесь к головокружительным видам и свежему горному воздуху! Поезд домчит нас к подножию древней каталонской святыни: перед образом Девы Марии монастыря Монсеррат паломники со всего света молят о сокровенном.

Вы прокатитесь на фуникулёре, попробуете продукцию местных фермеров и погрузитесь в историю духовного центра Каталонии, быт монахов-бенедиктинцев и тысячелетние легенды.
55 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 9 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Испании
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии264 отзыва
4.89
Священная гора Монсеррат
Священная гора Монсеррат

Что вас ожидает

Лик Девы Марии и традиции бенедиктинцев
На пригородном поезде мы доедем до горы Монсеррат, чтобы после насладиться захватывающими видами с канатной дороги Аери — с высоты 700 метров над уровнем моря! Вы погуляете по территории монастыря, узнаете, кто такие бенедиктинцы, и познакомитесь с бытом обители Монсеррат. Тайна чёрного образа Девы Марии, её целительные силы и древние легенды о священной горе — вы поймёте, ради чего сюда каждый год едут тысячи паломников.

Рынок фермеров Монсеррат и горные виды
Посетив монастырь, мы устроим небольшой обеденный перерыв и заглянем на фермерский рынок. В окрестностях священной горы живут и трудятся многие производители сыров из козьего и овечьего молока, апельсинового мёда и вяленого инжира — всё это вы сможете попробовать. А после мы посетим смотровую площадку Апостолов, по горной тропе поднимемся к смотровой Святого Михаила и взглянем на монастырь Монсеррат с нового великолепного ракурса. По канатной дороге спустимся вниз и поедем обратно в Барселону, оставляя позади дикие пейзажи Монсеррат.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Вы вернетесь в Барселону около 18:00

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: проезд в обе стороны на поезде из центра Барселоны, билеты на канатную дорогу Аэри, посещение базилики монастыря, дегустация сыров и меда
  • Обед оплачивается дополнительно. Вы можете взять перекус с собой или пообедать в кафе или ресторане у монастыря.
Священная гора Монсеррат
Священная гора Монсеррат
Священная гора Монсеррат
Священная гора Монсеррат
Священная гора Монсеррат
Священная гора Монсеррат
Священная гора Монсеррат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Испании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виталий
Виталий
Всем привет! Мы Виталий и Александра, бесконечно влюбленные в Барселону, её захватывающую историю, потрясающую архитектуру, яркие национальные традиции и вкуснейшую кухню. Более двух лет мы с радостью делимся знаниями и практическими советами на наших экскурсиях.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

264 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Было два гида: Саша и Виталий, и порядка 30 человек. Когда добрались, разбились на две группы. Саша очень красочно проводила экскурсию, было интересно, нескучно, все по делу, отвечала на все вопросы и с удовольствием делала фотографии:) Если в Барселону, то только с ними)
14 марта 2020
Замечательная экскурсия в потрясающее место с прекрасным гидом Виталием! Всем рекомендую! Возникло желание приехать в Монсеррат на несколько дней, просто подышать этим воздухом и спокойно побродить по горным тропам.
13 марта 2020
Александра и Виталий замечательно все организовали.
11 марта 2020
Друзья,я считаю,что экскурсовод Виталий прекрасно справляется со своей работой. Информацией не перегружает. В то же время,на любой дополнительный вопрос отвечает охотно, а главное исчерпывающе. Очень внимателен к участникам экскурсии. Воспользовались его рекомендациями ,где можно вкусно покушать. Супер! Обязательно во время следующей поездки в Барселону воспользуюсь его услугами.
7 марта 2020
Впечатления об экскурсии самые приятные. Виталий все организовал продуманно и хорошо, рассказал много интересных исторических фактов и легенд. Поездка очень понравилась.
Мария
4 марта 2020
Экскурсия на Монсеррат была у нас в последний день нашего прибывания в Испании. Это было как вишенка на торт. Идеально! Виталий - отличный гид, приятный человек, ответственный организатор и просто великолепный собеседник. Он подстроится под любую беседу. Хотите ли вы больше историко-культурологический подробностей или просто приятную беседу на любые темы - он может все. Даже не сомневайтесь, берите эту экскурсию и этого гида.
4 марта 2020
Экскурсия была очень интересной. От и до на высшем уровне.
26 февраля 2020
Были с Виталием на горе Монсеррат, все было отлично от момента встречи до расставания. Все очень интересно и продуманно. Спасибо!
Daria
24 февраля 2020
Я рада, что у нас хватило смелости заказать эту экскурсию:) Нам повезло и была отличная погода:) Виталий великолепный рассказчик - все по-существу! Очень грамотно спланировано время - мы услышали историю этого уникального места, послушали хор мальчиков, прикоснулись к Мадонне, попробовали невероятный сыр, творог и мед:) Мы волновались, что будет плохо слышно, так как группа около 15ти человек - но все было замечательно. Однозначно рекомендую эту экскурсию! Мы в восторге:)
22 февраля 2020
Несмотря на то, что мне все понравилось, хотелось бы чтобы на экскурсии, где было порядка 20 человек (+ ветер в горах), выдавали наушники, чтобы не приходилось тесниться около гида.
Ещё 254 отзыва

Виталий проводит ещё 2 экскурсии

Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую ЖиронуИз Барселоны в театр-музей Дали и средневековую ЖиронуИз Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
65 за человека
11 часов
35 отзывов
Погулять по душевному каталонскому городку и прикоснуться к гению Дали в «храме сюрреализма»
Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в чудесное путешествие: погуляете по душевной Жироне, попробуете местное мороженое и посетите знаменитый на весь мир музей Дали в Фигерасе, где находится самая большая коллекция картин эпатажного художника. Приготовьтесь к настоящему эмоциональному приключению — вы окажетесь словно в театральном лабиринте, наполненном экстравагантными, странными, полными символизма образами! Я расскажу вам о жизни и характере великого провокатора и помогу раскрыть его удивительные задумки.
Барселона: введениеБарселона: введениеБарселона: введение
20 за человека
3 часа
Познакомиться с историей города и нравом каталонцев, обойти 3 квартала и попробовать местные блюда
За три часа вы обойдете главные районы Барселоны: Готический квартал, аутентичный Борн и колоритный Раваль. От основания до современной жизни — вы услышите самое важное о городе, осмотрите знаковые места и памятники, узнаете о традициях Каталонии, а на местных рынках продегустируете испанские специалитеты.

Экскурсии в монастырь Монтсеррат

Монтсеррат и Тибидабо за один день!Монтсеррат и Тибидабо за один день!Монтсеррат и Тибидабо за один день!
250 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
Таинственный монастырь в окружении скал и самая высокая точка Барселоны на автомобильной экскурсии
Вы узнаете историю происхождения горы Монтсеррат и одноименного монастыря, познакомитесь с легендарной Черной мадонной и послушаете хор мальчиков. А еще посетите храм Святого Сердца и впечатлитесь видами Барселоны с вершины Тибидабо!
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие КаталонииМонсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие КаталонииМонсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
250 за экскурсию
8 часов
24 отзыва
Узнать историю сакрального места, без которого не представить республику, и открыть лучшие панорамы!
В путешествии к религиозному и культурному центру региона вы встретитесь с поражающими воображение видами, ощутите мощь причудливых скал, услышите легенды о древних реликвиях. И в результате осознаете, что неспроста именно здесь тысячу лет назад появилась обитель старейшего католического ордена. И одного из самых влиятельных в мире.
Монтсеррат — источник силы и вдохновенияМонтсеррат — источник силы и вдохновенияМонтсеррат — источник силы и вдохновения
125 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Познакомиться с легендами духовного символа Каталонии и открыть неповторимые горные пейзажи
Фантастический скальный массив, потрясающая энергетика и тысячелетний монастырь — все это Монтсеррат, без которого невозможно представить Каталонию. Здесь вы откроете вдохновляющие пейзажи, услышите легенды бенедиктинцев и знаменитых реликвий обители, а также узнаете историю старейшего хора мальчиков в Испании и подниметесь к Кресту покровителя горы.
Достучаться до небес на магической горе МонтсерратДостучаться до небес на магической горе МонтсерратДостучаться до небес на магической горе Монтсеррат
150 за экскурсию
8 часов
18 отзывов
Познакомиться с древней святыней Каталонии в окружении причудливых скальных богатырей
Ежедневно тысячи туристов съезжаются к склонам Монтсеррата, чтобы добраться до вершины и загадать желание. В путешествии вы услышите легенды о главной реликвии монастыря — Черной Мадонне, а также узнаете о деятельности бенедектинских монахов, старейшем церковном хоре мальчиков в Испании и тайных экспедициях Гитлера к священной горе. Откроете нетривиальные пейзажи Каталонии и посетите ярмарку, где сеньорита Каролина вас угостит местными лакомствами и расскажет о традиционных продуктах.
Гора Монсеррат и винный дом ТорресГора Монсеррат и винный дом ТорресГора Монсеррат и винный дом Торрес
370 за экскурсию
8 часов
14 отзывов
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
На живописной горе Монсеррат расположился Бенедиктский монастырь, куда уже несколько столетий стремятся паломники любых религий, чтобы загадать желание у Чёрной Мадонны. Побудьте одним из них, вдохните глубже чистый горный воздух Каталонии, чтобы после открыть для себя вкус лучшего местного вина и все секреты производства этого напитка, отправившись в гости к винному дому Торрес.
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из БарселоныГрупповой тур в сказочный Монтсеррат из БарселоныГрупповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
54 за человека
5 часов
32 отзыва
Узнать тайны Черной Мадонны, пройтись по священной тропе и полюбоваться Каталонией с вершины горы
Монастырь Монтсеррат — самое загадочное место региона. Я поделюсь секретами этого необычного сооружения: вы услышите легенду о Черной Мадонне и узнаете, как с религиозной обителью связан один из первых правителей Барселоны. Проникнетесь историей и мифами горы Монтсеррат и полюбуетесь Каталонией с высоты.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные