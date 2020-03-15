264 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лик Девы Марии и традиции бенедиктинцев

На пригородном поезде мы доедем до горы Монсеррат, чтобы после насладиться захватывающими видами с канатной дороги Аери — с высоты 700 метров над уровнем моря! Вы погуляете по территории монастыря, узнаете, кто такие бенедиктинцы, и познакомитесь с бытом обители Монсеррат. Тайна чёрного образа Девы Марии, её целительные силы и древние легенды о священной горе — вы поймёте, ради чего сюда каждый год едут тысячи паломников.

Рынок фермеров Монсеррат и горные виды

Посетив монастырь, мы устроим небольшой обеденный перерыв и заглянем на фермерский рынок. В окрестностях священной горы живут и трудятся многие производители сыров из козьего и овечьего молока, апельсинового мёда и вяленого инжира — всё это вы сможете попробовать. А после мы посетим смотровую площадку Апостолов, по горной тропе поднимемся к смотровой Святого Михаила и взглянем на монастырь Монсеррат с нового великолепного ракурса. По канатной дороге спустимся вниз и поедем обратно в Барселону, оставляя позади дикие пейзажи Монсеррат.