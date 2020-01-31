Дмитрий, добрый день.



Было очень странно читать ваш отзыв. Обычно, если человек ставит оценку 3, он пишет что конкретно ему не понравилось в экскурсии. Мы, в свою очередь, прислушиваемся к мнению путешественников и стараемся исправить недочёты. В итоге, отзывы помогают нам становится лучше. Из вашего отзыва невозможно извлечь ни одного вывода.

Да, мы знакомим людей с городом, его историей, легендами и привычками местных жителей. При этом не используя сотни имён всех королевских династий и дат. Это плохо.

Если вы хотели углубленно подискутировать на предмет истории, это уже индивидуальная экскурсия. Я обожаю историю и могу говорить о ней часами, но для этого нужно отдельное время.