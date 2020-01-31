Вы узнаете как застраивали новую часть Барселоны — район Эшампле, кем были баснословно богатые заказчики лучших архитекторов-модернистов.
Затем через площадь Каталонии мы спустимся на улицу Рамбла и обсудим, что нужно обязательно попробовать на рынке Бокерия.
Свернув в Готический квартал, погуляем по узким средневековым улочкам, заглянем на уютные площади и полюбуемся Кафедральным собором.
Закончим нашу экскурсию в историческом районе Борн у кондитерской с лучшими круассанами в Барселоне.
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.