Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна

Прогулка по знаковым местам исторических районов Барселоны

4.9
69 отзывов
Приглашаем вас познакомиться с Барселоной за 3 часа! Вас впечатлят причудливый каталонский модерн и гастрономические изыски знаменитого рынка Бокерия.

На прогулке по узким улочкам Готического квартала вы почувствуете дух средневекового города, уют площадей и красоту Кафедрального собора.

А на десерт — полюбившийся экспатам район Борн с лучшими кофейнями, кондитерскими и дизайнерскими магазинами.
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Тайны Эшампле, Рамблы, Готического квартала и Борна
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы узнаете как застраивали новую часть Барселоны — район Эшампле, кем были баснословно богатые заказчики лучших архитекторов-модернистов.
Затем через площадь Каталонии мы спустимся на улицу Рамбла и обсудим, что нужно обязательно попробовать на рынке Бокерия.
Свернув в Готический квартал, погуляем по узким средневековым улочкам, заглянем на уютные площади и полюбуемся Кафедральным собором.
Закончим нашу экскурсию в историческом районе Борн у кондитерской с лучшими круассанами в Барселоне.

Во время прогулки вы увидите:

  • Дом Мила и Дом Батльо — уникальные постройки в стиле модерн авторства Антони Гауди
  • Ла Рамбла — самый известный бульвар города. Я расскажу, как он появился и чем известен сегодня
  • Рынок Бокерия — самый известный и яркий рынок города, где можно пообедать свежими морепродуктами
  • Площадь Сант Жауме — центр политической жизни Барселоны на протяжении 20 века
  • Площадь Святого Фелипе Нери — скрытая площадь Готического квартала, где снимали одну из сцен фильма «Парфюмер»
  • Кафедральный собор — построенный в XIII веке, он по сей день остается духовным центром Барселоны
  • Район Борн — часть Старого города, где раньше жили ремесленники и торговцы, а сейчас это любимый район молодежи
  • Музей Пикассо: вы узнаете, почему музей известного художника появился именно в Барселоне
  • Собор Санта-Мария-дель-Мар, по истории строительства которого написан один из самых известных испанских романов «Собор у моря»
  • Магазины, кондитерские и ремесленные мастерские, основанные более ста лет назад — продолжение семейного дела является честью даже для самых молодых каталонцев. Вас удивит количество лавок и мастерских, в которых уже более века работают потомки их основателей.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дома Мила
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

69 реальных отзывов от туристов

А
31 янв 2020
22 января мы ходили на экскурсию Тайны готического квартала. Экскурсию провел Виталий. Было очень интересно. Виталий неторопливо, обстоятельно рассказал нам об этой части города. Рассказ был построен так, что создавалась целостностное представление о Барселоне с момента основания и далее в хронологической последовательности. Ничего лишнего, при этом точно, упорядоченно, интересно и познавательно. В конце экскурсии понимаешь, что голова не набита какими-то разрозненными фактами, которые невозможно собрать вместе, а наоборот, появляется целостное представление об этой части Барселоны. Нам очень понравилось! Спасибо
О
30 янв 2020
Проводил экскурсию Виталий. 2,5 часа пролетели быстро, было интересно. Очень приятный, позитивный человек. Интересно рассказывает. Подробно отвечал на все вопросы. Спасибо
Юлия
24 янв 2020
Так получилось, что все экскурсии, которые мы посетили, были с Виталием. 👍🏻 Прекрасный рассказчик, интересный собеседник! Не нагружая историей, интересно и увлекательно! Ну и конечно же были лайфхаки и от него, как от местного жителя! Благодарим Виталия и желаем дальнейших успехов!
Z
14 янв 2020
Экскурсия по Готическому кварталу с замечательным гидом Виталий я искренне рекомендую всем гостям Барселоны. Такая экскурсия украсила моё путешествие по этому крассивейшему городу. Идите не пожалеете
Сергей
3 янв 2020
Все очень не плохо. Гид доброжелателен, интересен. Спасибо.
Т
19 дек 2019
Экскурсия имеют свою программу для экскурсовода. Информацию я получила. Но мне было мало. И не хватало общения с экскурсоводом в переходах между объектами. Чувствовалось ограниченное знание города.
О
10 дек 2019
Уверенное владение материалом, спокойная умеренная подача с мягким чувством юмора.
Внимательное отношение к экскурсантам, доброжелательность и ощущение надежности в пути.
Немаловажные крупные габариты и яркость экипировки экскурсовода исключают панику и потерю ориентира. По окончании возникает чувство удовлетворения от правильно проведенного времени.
А
25 ноя 2019
Экскурсовод Ксения - это сплошной позитив, мягкость и ненавязчивость (10 баллов). Всё очень понравилось.
Н
12 ноя 2019
Добрый день. Экскурсия с Ксенией очень понравилась. Группа набралась небольшая, что было очень хорошо. Все всё слышали и могли задать вопросы. Информация очень доступна и познавательна. Приятной неожиданностью была небольшая дегустация чурросов. Однозначно стоит пойти, потому как многие вещи самому найти и увидеть и понять "что и почему"" нереально. Спасибо большое!
Анна
12 ноя 2019
Интересная экскурсия! Побывала в тех местах, куда бы сама вряд ли бы забрела)
Д
11 ноя 2019
Были на экскурсии вместе с Виталием. Нам очень понравилось, мы узнали много интересного о Барселоне и получили полезные советы где еще что можно посмотреть, где поесть. Советую посетить эту экскурсию. Там также много советов где поесть, как дешевле попасть в Саграду Фамилия и много всего интересного. Определенно рекомендую!
В
7 ноя 2019
Великолепная Экскурсия. Экскурсовод реально в теме. Более того он смог заинтересовать интересным и познавательным рассказом, при этом он не загружал ни точными датами, ни обилием никому не нужных деталей, а вёл экскурсию так, как будто своим друзьям. Всё это ещё и дополнялось фотографиями с планшета. Рекомендую всем.
И
29 окт 2019
Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Александра. Всем советую
Сергей
23 окт 2019
Я думаю, не всем понравилась эта рыжая бестия /экскурсавод/,но в ней что-то есть, свое индивидуальное. Пока вся группа не собирется, отвечает на все вопросы, как все вместе,, далее по тематике.
Д
22 окт 2019
Мы удовлетворены, но не полностью. Понимаем субъективность своей оценки, мы много читали о Готическом квартале и нам бы понравилось больше, если бы экскурсия ещё расширила эти знания, однако она скорее ориентирована на людей не знающих о предмете ничего: фрагментарно, но объем материала и впечатлений довольно большой для 2,5 часов экскурсии.
Тем не менее, мы тоже нашли для себя кое-что новое в этой экскурсии.
Виталий
Ответ гида:
Дмитрий, добрый день.

Было очень странно читать ваш отзыв. Обычно, если человек ставит оценку 3, он пишет что конкретно ему не понравилось в экскурсии. Мы, в свою очередь, прислушиваемся к мнению путешественников и стараемся исправить недочёты. В итоге, отзывы помогают нам становится лучше. Из вашего отзыва невозможно извлечь ни одного вывода.
Да, мы знакомим людей с городом, его историей, легендами и привычками местных жителей. При этом не используя сотни имён всех королевских династий и дат. Это плохо.
Если вы хотели углубленно подискутировать на предмет истории, это уже индивидуальная экскурсия. Я обожаю историю и могу говорить о ней часами, но для этого нужно отдельное время.
Ещё 54 отзыва

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