26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите увидеть Барселону такой, какой ее видят местные жители, чьи семьи живут в одном районе поколениями? Какими маршрутами ходит модная молодежь, в каких местах отдыхают обеспеченные старички и куда ходят на свидания студенты престижных вузов? На нашей прогулке мы постараемся посмотреть на город глазами самих барселонцев, а также будем наблюдать за ними самими — чтобы понять их лучше.

Помимо рассказа о быте местных жителей и их обычной жизни, я покажу популярные у барселонцев рестораны и парки, магазины и торговые центры. Так что не исключено, что после экскурсии у вас еще будет повод задержаться в этом районе! И не забудьте взять фотоаппараты (или по меньшей мере телефоны с камерами) — вся наша прогулка пройдет по очень живописным и радующим глаз местам. А самое главное, вокруг не будет толп туристов, и вы сможете не спеша впитать в себя атмосферу настоящей, нетуристической Барселоны. Уверена, она понравится вам не меньше!

Программа

Наш маршрут начнется на пересечении Avinguda Diagonal и Passeig de Gracia, и дальше мы двинемся вдоль Diagonal вверх — мимо районов Eixample, Sant Gervasi, Les Corts, Pedralbes. В этих районах как раз и живут барселонцы, которых можно причислить к уверенному middle class — стабильному и спокойному среднему классу.

Мы зайдем на улицу Travessera de Gracia, пройдем через рынок Galvany и парк Turo, обойдем всю площадь Francesc Macia и заглянем в Les Corts.

Затем вдоль проспекта дойдем до садов Pedralbes, где увидим дворец, неизвестные шедевры Гауди и необычные дома, полностью покрытые зеленью!

В любой момент экскурсии можно будет сделать паузу и посидеть на уличной террасе в кафе, попивая кофе и наблюдая за течением местной жизни.

Верхняя Барселона

Местные жители условно делят город на две части — выше и ниже проспекта Diagonal. Барселона “под” Diagonal отдана туристам и эмигрантам, а “верхняя Барселона”, так называемая Barcelona alta — это зона, от туристов свободная, но не менее красивая и интересная. В ней, “верхней Барселоне”, и пройдет наше знакомство с прелестями жизни настоящих горожан.