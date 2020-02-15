26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вдоль проспекта Диагональ — Барселона глазами местных жителей

Жизнь настоящих барселонцев на прогулке по районам без толп туристов

Anna
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Anna – ваш гид
Хотите увидеть Барселону такой, какой ее видят местные жители, чьи семьи живут в одном районе поколениями? Какими маршрутами ходит модная молодежь, в каких местах отдыхают обеспеченные старички и куда ходят на свидания студенты престижных вузов? На нашей прогулке мы постараемся посмотреть на город глазами самих барселонцев, а также будем наблюдать за ними самими — чтобы понять их лучше.
От 57 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Встреча Passeig de Gracia 107
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У этой экскурсии26 отзывов
4.88
Вдоль проспекта Диагональ — Барселона глазами местных жителей
Вдоль проспекта Диагональ — Барселона глазами местных жителей

Помимо рассказа о быте местных жителей и их обычной жизни, я покажу популярные у барселонцев рестораны и парки, магазины и торговые центры. Так что не исключено, что после экскурсии у вас еще будет повод задержаться в этом районе! И не забудьте взять фотоаппараты (или по меньшей мере телефоны с камерами) — вся наша прогулка пройдет по очень живописным и радующим глаз местам. А самое главное, вокруг не будет толп туристов, и вы сможете не спеша впитать в себя атмосферу настоящей, нетуристической Барселоны. Уверена, она понравится вам не меньше!

Программа

  • Наш маршрут начнется на пересечении Avinguda Diagonal и Passeig de Gracia, и дальше мы двинемся вдоль Diagonal вверх — мимо районов Eixample, Sant Gervasi, Les Corts, Pedralbes. В этих районах как раз и живут барселонцы, которых можно причислить к уверенному middle class — стабильному и спокойному среднему классу.
  • Мы зайдем на улицу Travessera de Gracia, пройдем через рынок Galvany и парк Turo, обойдем всю площадь Francesc Macia и заглянем в Les Corts.
  • Затем вдоль проспекта дойдем до садов Pedralbes, где увидим дворец, неизвестные шедевры Гауди и необычные дома, полностью покрытые зеленью!
  • В любой момент экскурсии можно будет сделать паузу и посидеть на уличной террасе в кафе, попивая кофе и наблюдая за течением местной жизни.

Верхняя Барселона

Местные жители условно делят город на две части — выше и ниже проспекта Diagonal. Барселона “под” Diagonal отдана туристам и эмигрантам, а “верхняя Барселона”, так называемая Barcelona alta — это зона, от туристов свободная, но не менее красивая и интересная. В ней, “верхней Барселоне”, и пройдет наше знакомство с прелестями жизни настоящих горожан.

Вдоль проспекта Диагональ — Барселона глазами местных жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Passeig de Gracia 107.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Мне 29 лет, и я страстно влюблена в Барселону. Приехав впервые 6 лет назад, я расплакалась и сказала: «это мой настоящий дом»... С тех пор практически ничего не изменилось, разве что Барселона и вправду стала моим домом — и с таким ощущением, что я живу здесь всегда. Моей любимой частью города всегда были районы «для своих», так же как и в друзья я выбирала преимущественно местных коренных жителей. Так что моя Барселона — она не такая, какой ее рисуют в путеводителях, она такая, какой ее видят местные... Сейчас я работаю редактором раздела путешествия в онлайн-журнале и маркетологом, а все свободное время посвящаю прогулкам по любимому городу — от них невозможно устать!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Всем приветы!!! Экскурсию выше всяких похвал,главное неординарная!!! Анечка умничка и профи своего дела!!! Если хотите узнать по Барселону не избитые рассказы и места, то эта экскурсия для вас))) Получите море впечатлений и многое узнаете)
11 января 2020
Отличная экскурсия. Узнали о городе и "не туристических" местах. Очень рекомендую, Анна прекрасный профессионал своего дела.
11 ноября 2019
Отличная экскурсия! Рекомендую всем!
16 сентября 2019
Большое спасибо Анне за интересную экскурсию вдоль проспекта Диагональ.
Очень насыщенная экскурсия: побывали в разных районах Барселоны, увидели много красивых мест, узнали очень интересную информацию!
11 июня 2019
Отлично, не ординарно . Присутствует эксклюзив. С душой и любовью к Барселона и заботой о нас.
4 мая 2019
Так как в день экскурсии шёл дождь, наша гид - Анна любезно захватила для нас 3 зонта. Благодаря этому экскурсия прошла достаточно комфортно, несмотря на непрекращающийся дождь. Анна рассказывала очень интересно. Я с чистой совестью могу порекомендовать эту экскурсию тем, кто не захочет бегать по Барселоне стандартными туристическими дорожками, кому интересно узнать жизнь горожан изнутри.
4 апреля 2019
Очень интересно было увидеть каталонцев за пределами туристических маршрутов, послушать рассказы гида Анны о реальной жизни в Барселоне. Анна хороший собеседник и время экскурсии пролетит незаметно. Так-как экскурсия пешая, то рекомендую удобную лёгкую обувь, нам после недели лыж в Андорре в конце экскурсии было нелегко, но все компенсировалось отличными впечатлениями.
7 марта 2019
Экскурсия полезна. Если бы это был первый или второй день приезда, было бы еще лучше)))) Ноги не убиты!)))
21 февраля 2019
Было очень интерессно и позновательно. Рекомендую эту экскурсию всем кто будет в Барселоне и кому надоели только основные экскурсионные маршруты.
15 февраля 2019
Анна, спасибо. Было очень интересно. Действительно узнала много того, что местные жители стараются прятать от толп туристов, и не найти в путеводителях
Ещё 16 отзывов

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