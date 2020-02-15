26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Помимо рассказа о быте местных жителей и их обычной жизни, я покажу популярные у барселонцев рестораны и парки, магазины и торговые центры. Так что не исключено, что после экскурсии у вас еще будет повод задержаться в этом районе! И не забудьте взять фотоаппараты (или по меньшей мере телефоны с камерами) — вся наша прогулка пройдет по очень живописным и радующим глаз местам. А самое главное, вокруг не будет толп туристов, и вы сможете не спеша впитать в себя атмосферу настоящей, нетуристической Барселоны. Уверена, она понравится вам не меньше!
Программа
Наш маршрут начнется на пересечении Avinguda Diagonal и Passeig de Gracia, и дальше мы двинемся вдоль Diagonal вверх — мимо районов Eixample, Sant Gervasi, Les Corts, Pedralbes. В этих районах как раз и живут барселонцы, которых можно причислить к уверенному middle class — стабильному и спокойному среднему классу.
Мы зайдем на улицу Travessera de Gracia, пройдем через рынок Galvany и парк Turo, обойдем всю площадь Francesc Macia и заглянем в Les Corts.
Затем вдоль проспекта дойдем до садов Pedralbes, где увидим дворец, неизвестные шедевры Гауди и необычные дома, полностью покрытые зеленью!
В любой момент экскурсии можно будет сделать паузу и посидеть на уличной террасе в кафе, попивая кофе и наблюдая за течением местной жизни.
Верхняя Барселона
Местные жители условно делят город на две части — выше и ниже проспекта Diagonal. Барселона “под” Diagonal отдана туристам и эмигрантам, а “верхняя Барселона”, так называемая Barcelona alta — это зона, от туристов свободная, но не менее красивая и интересная. В ней, “верхней Барселоне”, и пройдет наше знакомство с прелестями жизни настоящих горожан.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Passeig de Gracia 107.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 29 лет, и я страстно влюблена в Барселону. Приехав впервые 6 лет назад, я расплакалась и сказала: «это мой настоящий дом»... С тех пор практически ничего не изменилось, разве что Барселона и вправду стала моим домом — и с таким ощущением, что я живу здесь всегда. Моей любимой частью города всегда были районы «для своих», так же как и в друзья я выбирала преимущественно местных коренных жителей. Так что моя Барселона — она не такая, какой ее рисуют в путеводителях, она такая, какой ее видят местные... Сейчас я работаю редактором раздела путешествия в онлайн-журнале и маркетологом, а все свободное время посвящаю прогулкам по любимому городу — от них невозможно устать!
Всем приветы!!! Экскурсию выше всяких похвал,главное неординарная!!! Анечка умничка и профи своего дела!!! Если хотите узнать по Барселону не избитые рассказы и места, то эта экскурсия для вас))) Получите море впечатлений и многое узнаете)
Константин
11 января 2020
Отличная экскурсия. Узнали о городе и "не туристических" местах. Очень рекомендую, Анна прекрасный профессионал своего дела.
Дмитрий
11 ноября 2019
Отличная экскурсия! Рекомендую всем!
Анна
16 сентября 2019
Большое спасибо Анне за интересную экскурсию вдоль проспекта Диагональ.
Очень насыщенная экскурсия: побывали в разных районах Барселоны, увидели много красивых мест, узнали очень интересную информацию!
Эльвира
11 июня 2019
Отлично, не ординарно . Присутствует эксклюзив. С душой и любовью к Барселона и заботой о нас.
Ирина
4 мая 2019
Так как в день экскурсии шёл дождь, наша гид - Анна любезно захватила для нас 3 зонта. Благодаря этому экскурсия прошла достаточно комфортно, несмотря на непрекращающийся дождь. Анна рассказывала очень интересно. Я с чистой совестью могу порекомендовать эту экскурсию тем, кто не захочет бегать по Барселоне стандартными туристическими дорожками, кому интересно узнать жизнь горожан изнутри.
Игорь
4 апреля 2019
Очень интересно было увидеть каталонцев за пределами туристических маршрутов, послушать рассказы гида Анны о реальной жизни в Барселоне. Анна хороший собеседник и время экскурсии пролетит незаметно. Так-как экскурсия пешая, то рекомендую удобную лёгкую обувь, нам после недели лыж в Андорре в конце экскурсии было нелегко, но все компенсировалось отличными впечатлениями.
ДАМИР
7 марта 2019
Экскурсия полезна. Если бы это был первый или второй день приезда, было бы еще лучше)))) Ноги не убиты!)))
Артем
21 февраля 2019
Было очень интерессно и позновательно. Рекомендую эту экскурсию всем кто будет в Барселоне и кому надоели только основные экскурсионные маршруты.
Элина
15 февраля 2019
Анна, спасибо. Было очень интересно. Действительно узнала много того, что местные жители стараются прятать от толп туристов, и не найти в путеводителях
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
Насыщенная обзорная экскурсия по самым ярким местам Старого и Нового города
Гуляя по историческим кварталам Барселоны, вы проникнетесь дружелюбной атмосферой каталонской столицы, увидите ее основные достопримечательности и укромные уголки и услышите городские легенды. Я расскажу о местных традициях и нравах и о том, как развивался город с момента основания до наших дней.