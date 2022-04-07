Вечерняя Барселона

Вечерняя Барселона
Вечерняя Барселона
Вечерняя Барселона
Вечерняя Барселона

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Тибидабо
  • Храм Священного Сердца
  • Гора Монжуик
  • Шоу фламенко
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Барселона ― один из тех городов, которые приобретают свой особый шарм именно вечером. Нам представится возможность совсем по-новому взглянуть на роскошную архитектуру и насладиться всеми красками ночного города. Незабываемое впечатление оставит темпераментный танец фламенко под аккомпанемент испанской гитары и мелодичное пение артистов, а также потрясающее зрелище — представление Магического фонтана. Перед Олимпиадой 92 года фонтаны решено было сделать одним из символов города, добавив музыкальное сопровождение. Со всех сторон площади возле водной феерии звучат изящные музыкальные мотивы, под которые 3620 струй исполняют свой завораживающий танец.

Дополнительно оплачиваются билеты для вас и гида при посещении платных экспозиций или использовании дополнительных транспортных средств (лифты, фуникулеры). Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте (фламенко по 45-90 евро).

Формат экскурсии: смешанная - автомобильная и пешеходная.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стоимость включает индивидуальный трансфер и экскурсию
  • Проводится русскоязычным профессиональным гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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