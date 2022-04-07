Барселона ― один из тех городов, которые приобретают свой особый шарм именно вечером. Нам представится возможность совсем по-новому взглянуть на роскошную архитектуру и насладиться всеми красками ночного города. Незабываемое впечатление оставит темпераментный танец фламенко под аккомпанемент испанской гитары и мелодичное пение артистов, а также потрясающее зрелище — представление Магического фонтана. Перед Олимпиадой 92 года фонтаны решено было сделать одним из символов города, добавив музыкальное сопровождение. Со всех сторон площади возле водной феерии звучат изящные музыкальные мотивы, под которые 3620 струй исполняют свой завораживающий танец.

Дополнительно оплачиваются билеты для вас и гида при посещении платных экспозиций или использовании дополнительных транспортных средств (лифты, фуникулеры). Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте (фламенко по 45-90 евро).

Формат экскурсии: смешанная - автомобильная и пешеходная.