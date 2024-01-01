13 отзывов оставили туристы

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Входной билет в Саграда Фамилия на ближайшие дни и билет с аудиогидом

4.2
13 отзывов
TicketBar
TicketBar – Гид из Барселоны
Уникальная возможность посетить жемчужину Барселоны с максимальным комфортом.

Вы сможете сэкономить собственное время и не терять его в очередях.

На время визита мы предоставим вам аудиогид и наушники.
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  • €25 за человека

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Входной билет в Саграда Фамилия на ближайшие дни и билет с аудиогидом
Входной билет в Саграда Фамилия на ближайшие дни и билет с аудиогидом
Входной билет 🎫. Без экскурсии 🧭. Без подъема на башню (можно доплатить на месте)
Саграда Фамилия (полное название «Искупительный храм Святого Семейства») – творение известного мэтра архитектуры Испании Антонио Гауди, который работал над проектированием и строительством здания на протяжении 43 лет. Храм должен был воплотить, по замыслу мастера, главенствующие идеи Нового Завета. Но – увы! Увидеть воочию величайший проект своей жизни Гауди так и не удалось: умер он в 1926 году, а полное завершение работ приурочено лишь к 2024 году – на сто лет позже его смерти.
В архитектуре здания смешались стили неоготики и модерна. Строгие, симметричные детали здания, покрытые витиеватыми узорами, витражи, скульптурные композиции, изображающие Библейские сюжеты, винтовые лестницы. А четыре изящные башни, озаренные мерцающей подсветкой, давно уже выступают в роли самого культового изображения Барселоны.
Службы в церкви уже идут, и пожертвования, оставленные прихожанами, являются главными средствами строительства. В разгар сезона у дверей церкви нередко выстраивается очередь и желающих посмотреть на ее фантастическое убранство – так что лучше приходить туда с большим запасом времени. Внутри церкви посетителей ожидает, помимо прочего, музей 🖼 Гауди и смотровая площадка с захватывающим видом на сказочную Барселону.

Часы работы:

  • С октября по март (01. 10 - 01. 03): 9:00-18:00;
  • С апреля по сентябрь (01. 04 - 01. 09): 9:00-20:00;
25. 12, 26. 12, 01. 01, 06. 01: 9:00-14:00
Что входит
  • быстрый вход
  • русский аудиогид
  • вход в музей храма
Начало и место завершения
🚩 C / Mallorca, 401
Входной билет в Саграда Фамилия на ближайшие дни и билет с аудиогидом
Входной билет в Саграда Фамилия на ближайшие дни и билет с аудиогидом
Входной билет в Саграда Фамилия на ближайшие дни и билет с аудиогидом
Входной билет в Саграда Фамилия на ближайшие дни и билет с аудиогидом

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketBar
TicketBar
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13 отзывов оставили туристы

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