13 отзывов оставили туристы

Входной билет 🎫. Без экскурсии 🧭. Без подъема на башню (можно доплатить на месте)

Саграда Фамилия (полное название «Искупительный храм Святого Семейства») – творение известного мэтра архитектуры Испании Антонио Гауди, который работал над проектированием и строительством здания на протяжении 43 лет. Храм должен был воплотить, по замыслу мастера, главенствующие идеи Нового Завета. Но – увы! Увидеть воочию величайший проект своей жизни Гауди так и не удалось: умер он в 1926 году, а полное завершение работ приурочено лишь к 2024 году – на сто лет позже его смерти.

В архитектуре здания смешались стили неоготики и модерна. Строгие, симметричные детали здания, покрытые витиеватыми узорами, витражи, скульптурные композиции, изображающие Библейские сюжеты, винтовые лестницы. А четыре изящные башни, озаренные мерцающей подсветкой, давно уже выступают в роли самого культового изображения Барселоны.

Службы в церкви уже идут, и пожертвования, оставленные прихожанами, являются главными средствами строительства. В разгар сезона у дверей церкви нередко выстраивается очередь и желающих посмотреть на ее фантастическое убранство – так что лучше приходить туда с большим запасом времени. Внутри церкви посетителей ожидает, помимо прочего, музей 🖼 Гауди и смотровая площадка с захватывающим видом на сказочную Барселону.

Часы работы:

С октября по март (01. 10 - 01. 03): 9:00-18:00;

С апреля по сентябрь (01. 04 - 01. 09): 9:00-20:00;

25. 12, 26. 12, 01. 01, 06. 01: 9:00-14:00