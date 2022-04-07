Эта экскурсия оптимально подойдет для тех, кто приезжает в Барселону ненадолго, и желает использовать время по максимуму.
Во время экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, и увидите его с вершин гор Монжуик и Тибидабо, погрузитесь в историю, будете очарованы местным фольклором и архитектурой. В ходе экскурсии у вас сложится полное представление о городе, быте местных жителей и, конечно, традиционной каталонской кухне.
поднимитесь на вершину горы Монжуик
сфотографируетесь на фоне площади Испании
посетите знаменитый стадион Камп Ноу
подниметесь на гору Тибидабо и посетите храм Священного Сердца
совершите восхождение на башню храма, откуда город виден как на ладони
поразитесь замыслам Антонио Гауди, посетив Парк Гуэль, и увидите главное творение мастера — храм Святого Семейства
прогуляетесь по Пасео де Грасия и и увидите легендарные дома — Дом Батло и Дом Мила (Ла Педрера)
прогуляетесь по Готическому кварталу, где все дышит древней историей города
увидите Кафедральный собор, площадь Святого Филиппа Нери и Рамблу
Обед пройдет в одном каталонском НЕтуристическом ресторане, в традиционной местной обстановке
Стоимость включает индивидуальный трансфер и экскурсию, проводится русскоязычным профессиональным гидом.
Дополнительно оплачиваются билеты для вас и гида при посещении платных экспозиций или использовании дополнительных транспортных средств (лифты 3,5 евро, входной билет в парк Гуэль 8 евро и проч.) Обед не включен в стоимость экскурсии.
Формат экскурсии: смешанная - автомобильная и пешеходная.