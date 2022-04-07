Вся Барселона

Вся Барселона
Вся Барселона
Вся Барселона
Вся Барселона

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Монжуик
  • Площадь Испании
  • Гора Тибидабо
  • Храм Священного Сердца
  • Парк Гуэль
  • Рамбла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эта экскурсия оптимально подойдет для тех, кто приезжает в Барселону ненадолго, и желает использовать время по максимуму.

Во время экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, и увидите его с вершин гор Монжуик и Тибидабо, погрузитесь в историю, будете очарованы местным фольклором и архитектурой. В ходе экскурсии у вас сложится полное представление о городе, быте местных жителей и, конечно, традиционной каталонской кухне.

Вместе с гидом вы:

поднимитесь на вершину горы Монжуик

сфотографируетесь на фоне площади Испании

посетите знаменитый стадион Камп Ноу

подниметесь на гору Тибидабо и посетите храм Священного Сердца

совершите восхождение на башню храма, откуда город виден как на ладони

поразитесь замыслам Антонио Гауди, посетив Парк Гуэль, и увидите главное творение мастера — храм Святого Семейства

прогуляетесь по Пасео де Грасия и и увидите легендарные дома — Дом Батло и Дом Мила (Ла Педрера)

прогуляетесь по Готическому кварталу, где все дышит древней историей города

увидите Кафедральный собор, площадь Святого Филиппа Нери и Рамблу

Обед пройдет в одном каталонском НЕтуристическом ресторане, в традиционной местной обстановке

Стоимость включает индивидуальный трансфер и экскурсию, проводится русскоязычным профессиональным гидом.

Дополнительно оплачиваются билеты для вас и гида при посещении платных экспозиций или использовании дополнительных транспортных средств (лифты 3,5 евро, входной билет в парк Гуэль 8 евро и проч.) Обед не включен в стоимость экскурсии.

Формат экскурсии: смешанная - автомобильная и пешеходная.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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