2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Барселона, как многие знают, не считает себя частью Испании. Здесь есть свой язык – каталанский, здесь есть своя история. Ровно половину своего существования Каталония имела к Испании лишь весьма опосредованное отношение. И многие современные барселонцы считают, что для их города и их региона пришло время вновь отправиться в независимое путешествие.
Что вас ожидает
В рамках экскурсии мы погуляем по району Эль Борн и Готическому кварталу. Начнется экскурсия у Триумфальной арки. Затем мы посетим Шелковичный погост, где похоронены защитники города, и отправимся в Готический квартал, где увидим красивые и значимые для каталонцев места.
В ходе прогулки вы намного лучше поймете, чем живут и дышат современные жители Барселоны. Стоит ли ожидать отделения Каталонии со дня на день? Так уж ли сильно каталонский отличается от испанского? Кто на этом языке говорит? Где видят себя каталонцы на общеевропейской карте? Где есть и что заказывать, чтобы понять каталонскую кухню? Живут ли местные в Готическом квартале? Есть ли в Каталонии что-либо примечательное, помимо самой Барселоны?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете во время нашей с вами культурной социально-политической прогулки.
Benvingudes a Catalunya!
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я журналистка и собкор радио "Коммерсант" в Испании. Люблю Барселону всем сердцем, и ради нее затеяла весь переезд за рубеж. Больше всего меня интересует, как и почему менялась социальная реальность города, и в какую сторону Барселона развивается сейчас".
Мы живем в Барселоне три года и были во всех знаковых местах города. Заказали экскурсию о независимости Каталонии у Дарьи и получили много интересной и полезной информации о Барселоне , Каталонии и Испании в целом. Даша нам помогла разобраться, почему Барселона так сильно отличается от Испании. Мой сын сказал, что на историю Испании в школе можно не ходить, он её выучил во время экскурсии..
Спасибо вам Даша! Очень рекомендую, особенно тем, кто уже посетил основные достопримечательности!!!!!
Nika
5 июля 2014
Прошло все великолепно. Дарья, как профессиональный журналист, не только отлично владеет фактами, но и умеет их подать в интересной форме. Карта у парка Цитадели - оптимальная точка отправления, а музей с выставкой о битве 1714 - настоящий "хайлайт" экскурсии. Плюс Дарья поможет с выбором аутентичных и оригинальных сувениров, которых точно не найти на Рамбле. Как и о Барселоне, об экскурсии и о гиде можно сказать три слова: они того стоят )
Насладиться поездкой и увидеть весь город за 4 часа
Главное преимущество велотура, помимо того, что это просто здорово, скорость: за пару часов мы с вами посмотрим буквально весь город, что пешком заняло бы не меньше пары дней. Барселона — один из лучших в Европе городов для велопрогулок. Почти каждая улица снабжена велодорожкой, в городе работают сотни точек аренды, на велосипедах ездят и сами горожане.
Прочувствовать дух Барселоны на прогулке по району каталонского модерна
Район Эщампле, несмотря на свою молодость, уже стал не менее знаковым символом Барселоны, чем Старый Город. Мы прогуляемся по кварталам, где рядом уживаются творческие люди, средний класс, китайцы и любители домашних животных. Вы прочувствуете дух и историю района, который стал архитектурным гимном Каталонии, ее традициям и странному бурлящему языку, похожему на горный ручей.
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.