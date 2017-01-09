2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В этой экскурсии — про сепаратизм и каталонский национальный характер — я расскажу вам, с чего началась борьба за независимость и в каком состоянии она пребывает сейчас. Вы узнаете, почему каталонцы так не любят центральную Испанию, почему они хотят отделиться и насколько близки к своей цели. Также мы поговорим об истории, поэзии и архитектуре как средствах власти.

Барселона, как многие знают, не считает себя частью Испании. Здесь есть свой язык – каталанский, здесь есть своя история. Ровно половину своего существования Каталония имела к Испании лишь весьма опосредованное отношение. И многие современные барселонцы считают, что для их города и их региона пришло время вновь отправиться в независимое путешествие.

Что вас ожидает

В рамках экскурсии мы погуляем по району Эль Борн и Готическому кварталу. Начнется экскурсия у Триумфальной арки. Затем мы посетим Шелковичный погост, где похоронены защитники города, и отправимся в Готический квартал, где увидим красивые и значимые для каталонцев места.

В ходе прогулки вы намного лучше поймете, чем живут и дышат современные жители Барселоны. Стоит ли ожидать отделения Каталонии со дня на день? Так уж ли сильно каталонский отличается от испанского? Кто на этом языке говорит? Где видят себя каталонцы на общеевропейской карте? Где есть и что заказывать, чтобы понять каталонскую кухню? Живут ли местные в Готическом квартале? Есть ли в Каталонии что-либо примечательное, помимо самой Барселоны?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете во время нашей с вами культурной социально-политической прогулки.

Benvingudes a Catalunya!