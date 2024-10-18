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посмотрели и топовые винодельни, и древности, ночевали в совершенно необыкновенных комфортных "деревенских" гостиницах - ооо! Это вообще отдельная тема. Спасибо Владимиру, что чутко уловил наши интересы и возможности. Мы не любим мегаполисы, поэтому самый первый пункт - Монсеррат - заложил верный вектор всей поездке. Удалось даже сгонять на день в Андорру! Маленькая Швейцария в горах, лесах и отличных дорогах🥰 С общем, впечатления только положительные и стимулирующие на следующую поездку (её мы тоже намечаем именно с Владимиром). Располагающий и грамотный гид, человек увлеченный (чего стоит только его любовь к личности и деятельности Дали! Ждём, кстати, выхода его книги на эту тему). Ответственный: не было ни одного "прокола" за 7 дней. Маршрут и детали корректировались на месте при необходимости. В общем, с нетерпением ждём следующей поездки (район уже определили:))!