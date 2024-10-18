5 дней
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
Начало: Барселона, 08:00
25 дек в 08:00
5 янв в 08:00
€3500 за человека
10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
25 дек в 08:00
5 янв в 08:00
€8500 за человека
8 дней
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
20 дек в 08:00
30 дек в 08:00
€5600 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнатолий18 октября 2024В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии. Получилось очень насыщенно, красиво и многогранно:
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Туры на 23 февраля»
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Сколько стоит тур в Барселоне в декабре 2024
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