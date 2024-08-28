3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
12 сен в 11:00
13 сен в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Посетите старинный Подвесной мост Бискайи, прогуляйтесь по улочкам Гечо и насладитесь видами острова Сан Хуан де Гастелугаче. (150 symbols)
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому и Новому Бильбао
Прогулка по Бильбао: от Средневековья до современности. Узнайте, как город менялся на протяжении веков, и почувствуйте его уникальный дух
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 августа 2024Нам всё понравилось.
- LLea24 августа 2024Интересная экскурсия
- ММарина13 августа 2024Спасибо огромное Наталье, очень хорошо все показала и рассказала. Наталья тщательно подготовилась к экскурсии, приготовила «наглядный» материал, с нами были два подростка, их трудно чем-то заинтересовать, но у Натальи получилось! Спасибо еще раз. 🙏.
- ЕЕлена19 июля 2024В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить в 3 часа, от
- ММария4 июня 2024Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞
- ООскар12 мая 2024Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места
- ХХамид14 апреля 2024Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!
- MMikhail4 апреля 2024Яркая экскурсия с отличным настроением!
- ВВиктория8 апреля 2023Большое спасибо Эмме, было весело, познавательно и увлекательно:)) что еще нужно на отдыхе:))))
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Бильбао в сентябре 2024
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