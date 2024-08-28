А Александр Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия Нам всё понравилось.

L Lea Сокровища Бискайи Интересная экскурсия

М Марина Сокровища Бискайи Спасибо огромное Наталье, очень хорошо все показала и рассказала. Наталья тщательно подготовилась к экскурсии, приготовила «наглядный» материал, с нами были два подростка, их трудно чем-то заинтересовать, но у Натальи получилось! Спасибо еще раз. 🙏.

Е Елена Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия читать дальше Старого города до современной архитектуры. Наталья профессионал своего дела, знает историю, прекрасно преподносит, время прошло очень быстро, восторг от увиденного и услышанного, еще получили советы куда можно самостоятельно сходить. Это город, куда хочется вернуться. Всем путешественникам для знакомства со Страной Басков советуем Наталью! В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить в 3 часа, от

М Мария Сокровища Бискайи Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞

О Оскар Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия читать дальше Старого города,Познакомила со всеми достопримечательностями и историческими фактами … Ответила на все вопросы,дала много полезных советов! Спасибо огромное за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе! 😊🙏❤️ Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места

Х Хамид Старый и Новый Бильбао Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!

M Mikhail Старый и Новый Бильбао Яркая экскурсия с отличным настроением!