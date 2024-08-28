На Рождество – экскурсии в Бильбао

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Бильбао на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Пешая
43 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
12 сен в 11:00
13 сен в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Сокровища Бискайи
На машине
30 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Посетите старинный Подвесной мост Бискайи, прогуляйтесь по улочкам Гечо и насладитесь видами острова Сан Хуан де Гастелугаче. (150 symbols)
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Старый и Новый Бильбао
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому и Новому Бильбао
Прогулка по Бильбао: от Средневековья до современности. Узнайте, как город менялся на протяжении веков, и почувствуйте его уникальный дух
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 августа 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Нам всё понравилось.
  • L
    Lea
    24 августа 2024
    Сокровища Бискайи
    Интересная экскурсия
  • М
    Марина
    13 августа 2024
    Сокровища Бискайи
    Спасибо огромное Наталье, очень хорошо все показала и рассказала. Наталья тщательно подготовилась к экскурсии, приготовила «наглядный» материал, с нами были два подростка, их трудно чем-то заинтересовать, но у Натальи получилось! Спасибо еще раз. 🙏.
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить в 3 часа, от
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    Старого города до современной архитектуры. Наталья профессионал своего дела, знает историю, прекрасно преподносит, время прошло очень быстро, восторг от увиденного и услышанного, еще получили советы куда можно самостоятельно сходить. Это город, куда хочется вернуться. Всем путешественникам для знакомства со Страной Басков советуем Наталью!

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  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Сокровища Бискайи
    Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞
  • О
    Оскар
    12 мая 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места
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    Старого города,Познакомила со всеми достопримечательностями и историческими фактами … Ответила на все вопросы,дала много полезных советов! Спасибо огромное за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе! 😊🙏❤️

    Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала
  • Х
    Хамид
    14 апреля 2024
    Старый и Новый Бильбао
    Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!
  • M
    Mikhail
    4 апреля 2024
    Старый и Новый Бильбао
    Яркая экскурсия с отличным настроением!
  • В
    Виктория
    8 апреля 2023
    Старый и Новый Бильбао
    Большое спасибо Эмме, было весело, познавательно и увлекательно:)) что еще нужно на отдыхе:))))

Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Бильбао в сентябре 2024
Сейчас в Бильбао в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 300. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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