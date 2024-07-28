3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
6 авг в 11:30
7 авг в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Посетите старинный Подвесной мост Бискайи, прогуляйтесь по улочкам Гечо и насладитесь видами острова Сан Хуан де Гастелугаче. (150 symbols)
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль: музей Гуггенхайма и старинные улочки
Прогуляйтесь по креативному Бильбао, узнайте его легенды и секреты. Посетите музей Гуггенхайма, прокатитесь на фуникулере и попробуйте лучшие пинчос
Начало: Casco Viejo
7 авг в 10:30
17 авг в 10:30
€115 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLea28 июля 2024Спасибо за все! Незабываемый тур!
- ЕЕлена19 июля 2024В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить в 3 часа, от
- ВВера10 июля 2024Отличная Экскурсия! Станислава сделала всё, чтобы нам было интересно и комфортно. Спасибо!
- РРоман7 июля 2024Все прошло отлично, много узнали и увидели, ещё больше получили в качестве рекомендации к самостоятельное посещению.
- ММария4 июня 2024Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞
- ООльга22 мая 2024Сегодня провели отличный день на Бискайском побережье. Красивые места в сопровождении Натальи! Было познавательно и интересно.
- ООскар12 мая 2024Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места
- ННадежда27 апреля 2024Очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, показала нам удивительные места, человек глубоких знаний истории этого края, прекрасный рассказчик и организатор. Влюбились в страну Басков. Очень рекомендую.
- AAnna15 марта 2024Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень интересный, знающий рассказчик, отвечала
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бильбао
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бильбао в августе 2024
Сейчас в Бильбао в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 300. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Бильбао (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 140 ⭐ отзывов, цены от €115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь