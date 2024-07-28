L Lea Бильбао - культурный коктейль Спасибо за все! Незабываемый тур!

Е Елена Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия читать дальше Старого города до современной архитектуры. Наталья профессионал своего дела, знает историю, прекрасно преподносит, время прошло очень быстро, восторг от увиденного и услышанного, еще получили советы куда можно самостоятельно сходить. Это город, куда хочется вернуться. Всем путешественникам для знакомства со Страной Басков советуем Наталью! В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить в 3 часа, от

В Вера Бильбао - культурный коктейль Отличная Экскурсия! Станислава сделала всё, чтобы нам было интересно и комфортно. Спасибо!

Р Роман Бильбао - культурный коктейль Все прошло отлично, много узнали и увидели, ещё больше получили в качестве рекомендации к самостоятельное посещению.

М Мария Сокровища Бискайи Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞

О Ольга Сокровища Бискайи Сегодня провели отличный день на Бискайском побережье. Красивые места в сопровождении Натальи! Было познавательно и интересно.

О Оскар Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия читать дальше Старого города,Познакомила со всеми достопримечательностями и историческими фактами … Ответила на все вопросы,дала много полезных советов! Спасибо огромное за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе! 😊🙏❤️ Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места

Н Надежда Сокровища Бискайи Очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, показала нам удивительные места, человек глубоких знаний истории этого края, прекрасный рассказчик и организатор. Влюбились в страну Басков. Очень рекомендую.