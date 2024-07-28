Все – экскурсии в Бильбао

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Бильбао на русском языке, цены от €115. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Пешая
42 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
6 авг в 11:30
7 авг в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Сокровища Бискайи
На машине
28 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Посетите старинный Подвесной мост Бискайи, прогуляйтесь по улочкам Гечо и насладитесь видами острова Сан Хуан де Гастелугаче. (150 symbols)
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Пешая
70 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль: музей Гуггенхайма и старинные улочки
Прогуляйтесь по креативному Бильбао, узнайте его легенды и секреты. Посетите музей Гуггенхайма, прокатитесь на фуникулере и попробуйте лучшие пинчос
Начало: Casco Viejo
7 авг в 10:30
17 авг в 10:30
115 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lea
    28 июля 2024
    Бильбао - культурный коктейль
    Спасибо за все! Незабываемый тур!
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить в 3 часа, от
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    Старого города до современной архитектуры. Наталья профессионал своего дела, знает историю, прекрасно преподносит, время прошло очень быстро, восторг от увиденного и услышанного, еще получили советы куда можно самостоятельно сходить. Это город, куда хочется вернуться. Всем путешественникам для знакомства со Страной Басков советуем Наталью!

    В Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложитьВ Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложитьВ Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложитьВ Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложитьВ Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложитьВ Бильбао мы впервые и с самыми интересными местами нас познакомила Наталья, максимально, что можно уложить
  • В
    Вера
    10 июля 2024
    Бильбао - культурный коктейль
    Отличная Экскурсия! Станислава сделала всё, чтобы нам было интересно и комфортно. Спасибо!
  • Р
    Роман
    7 июля 2024
    Бильбао - культурный коктейль
    Все прошло отлично, много узнали и увидели, ещё больше получили в качестве рекомендации к самостоятельное посещению.
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Сокровища Бискайи
    Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Сокровища Бискайи
    Сегодня провели отличный день на Бискайском побережье. Красивые места в сопровождении Натальи! Было познавательно и интересно.
  • О
    Оскар
    12 мая 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала нам самые красивые места
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    Старого города,Познакомила со всеми достопримечательностями и историческими фактами … Ответила на все вопросы,дала много полезных советов! Спасибо огромное за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе! 😊🙏❤️

    Наталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показалаНаталья -прекрасный,высокопрофессиональный гид,прекрасно знающий Бильбао,да и всю страну басков,в которую мы попали впервые! Рассказала и показала
  • Н
    Надежда
    27 апреля 2024
    Сокровища Бискайи
    Очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, показала нам удивительные места, человек глубоких знаний истории этого края, прекрасный рассказчик и организатор. Влюбились в страну Басков. Очень рекомендую.
  • A
    Anna
    15 марта 2024
    Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень интересный, знающий рассказчик, отвечала
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    на любые наши вопросы👌 Обычно из экскурсии запоминаешь совсем немного, а здесь - благодаря интересным историям, неожиданным примерам и личному обаянию экскурсовода - запомнилось всё! Очень рекомендуем! После экскурсии Наталья посоветовала нам, как продолжить путешествие, где побывать, что посмотреть и где поужинать; прислала очень полезные линки. Обязательно вернемся в Страну Басков и снова встретимся с Натальей!

    Путешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - оченьПутешествие по Бильбао с Натальей прошло просто великолепно! Не заметили, как пролетело время. Наталья - очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Бильбао в августе 2024
Сейчас в Бильбао в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 300. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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