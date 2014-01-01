Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Сантандер называют «Невестой моря» — город 🏙️ раскинулся на берегу океана на большом полуострове. Летом Сантандер привлекает превосходными пляжами, возможно самыми чистыми в Испании. Достоинства местных пляжей были оценены еще королем Альфонсо XIII, который в конце XIX века приезжал в Сантандер принимать морские ванны. С тех пор город стал модным курортом. В начале XX в. в Сантандере были возведены роскошные отели, казино, разбиты прибрежные парки 🌳. Исторический центр города был уничтожен пожаром в 1941 г. и отстроен заново в стиле неоклассицизма.

В районе Пуэрто-Чико (Puerto Chico) прежде располагался небольшой рыболовецкий порт. Теперь там швартуются прогулочные суда.

На восток от Пуэрто-Чико тянется улица Reina Victoria с роскошными виллами, над которыми возвышается отель 🏨 Real. Там же расположен новый Дворец фестивалей. Двигаясь дальше, мы попадем на полуостров Магдалены, и увидим подаренный городу Альфонсом XIII летний дворец Магдалена. Это превосходное место для прогулок.

Итак, во время экскурсии 🧭 мы посетим готический собор Нуэстра Сеньора-де ла Асунсьон, парк и улицу Переда, дворец Магдалена, гран казино Сардинеро, маяк Кабо Маёр. На фуникулёре, из центра города, поднимемся на смотровую площадку откуда открывается потрясающий вид на залив Сантандера.

Также сможем совершить морскую прогулку 👣 на катере (3 евро) в городок Сомо и пообедать в рыбном ресторанчике на берегу океана.

Рестораны Кантабрии славятся так называемой Марискадой — своеобразное ассорти из морепродуктов на гриле.

«Невеста моря» ждет Вас!