Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Испания
  2. Экскурсии

Сантандер — "невеста моря".

Гид S.
Гид S. – Гид из Бильбао
Сантандер — "невеста моря".
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €257 за человека

    Заказать экскурсию
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер называют «Невестой моря» — город 🏙️ раскинулся на берегу океана на большом полуострове. Летом Сантандер привлекает превосходными пляжами, возможно самыми чистыми в Испании. Достоинства местных пляжей были оценены еще королем Альфонсо XIII, который в конце XIX века приезжал в Сантандер принимать морские ванны. С тех пор город стал модным курортом. В начале XX в. в Сантандере были возведены роскошные отели, казино, разбиты прибрежные парки 🌳. Исторический центр города был уничтожен пожаром в 1941 г. и отстроен заново в стиле неоклассицизма.
В районе Пуэрто-Чико (Puerto Chico) прежде располагался небольшой рыболовецкий порт. Теперь там швартуются прогулочные суда.
На восток от Пуэрто-Чико тянется улица Reina Victoria с роскошными виллами, над которыми возвышается отель 🏨 Real. Там же расположен новый Дворец фестивалей. Двигаясь дальше, мы попадем на полуостров Магдалены, и увидим подаренный городу Альфонсом XIII летний дворец Магдалена. Это превосходное место для прогулок.
Итак, во время экскурсии 🧭 мы посетим готический собор Нуэстра Сеньора-де ла Асунсьон, парк и улицу Переда, дворец Магдалена, гран казино Сардинеро, маяк Кабо Маёр. На фуникулёре, из центра города, поднимемся на смотровую площадку откуда открывается потрясающий вид на залив Сантандера.
Также сможем совершить морскую прогулку 👣 на катере (3 евро) в городок Сомо и пообедать в рыбном ресторанчике на берегу океана.
Рестораны Кантабрии славятся так называемой Марискадой — своеобразное ассорти из морепродуктов на гриле.
«Невеста моря» ждет Вас!
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".
Сантандер — "невеста моря".

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Трансфер в Стране Басков и Испании
54
3 часа
Трансфер в Стране Басков и Испании
Витория — гастрономическая столица Испании 2014
257
4 часа
Витория — гастрономическая столица Испании 2014
Дегустация вина в Ла Риоха
321
6 часов
Дегустация вина в Ла Риоха
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
375
6 часов
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира.
Большая прогулка по Бильбао.
128
2 часа
Большая прогулка по Бильбао.

Еще несколько необычных экскурсий в Бильбао

Бильбао — культурный коктейль
73
2.5 часа
Бильбао — культурный коктейль
30 отзывов
Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
150
3 часа
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
21 отзыв
Дух старины и дивные новшества — знакомство с современной и исторической частями города
Сокровища Бискайи
250
5 часов
Сокровища Бискайи
19 отзывов
Скалистые берега, красивые островки и рыбацкие деревушки — авто-путешествие по окрестностям Бильбао
Старый и Новый Бильбао
190
2 часа
Старый и Новый Бильбао
2 отзыва
От Средних веков до наших дней — история космополитичного города на обзорной прогулке
Сантандер — романтичный город для гедонистов
60
3 часа
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Влюбиться в недооцененный север Испании на любопытной и душевной прогулке
Баскские деликатесы
250
5 часов
Баскские деликатесы
Дегустация овечьего сыра Идиасабаль, вина Чаколи и местных ликёров