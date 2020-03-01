Выбирайте и другие экскурсии в Бильбао

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  3. Сантандер — романтичный город для гедонистов

Влюбиться в недооцененный север Испании на любопытной и душевной прогулке

Svetlana
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Svetlana – ваш гид
Вы наверняка слышали о европейском банке Santander.

А о городе, где его основали? Это уголок «бесконечной Кантабрии» — так свой регион называют местные.

Я открою вам Сантандер: вы полюбуетесь дворцом на полуострове в заливе и средневековой архитектурой, услышите о королях, аристократах и яхтсменах, познакомитесь с самобытной кухней и ощутите дух прекрасной эпохи.
60 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Сантандер
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Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов

Что вас ожидает

Сантандер — от римлян до главных модников Испании
Сантандер впервые упоминается еще до нашей эры, и за века он «собрал» много историй, достойных внимания. Я расскажу их на фоне знаковых мест белого города, средневекового и аристократичного одновременно.

  • Вы полюбуетесь Кафедральным собором, восстановленным после взрыва и пожара, и работами немецкого художника Иммемкампа на стенах церкви Святого Сердца Христа.
  • Рассмотрите футуристичное здание Художественного центра Ботин и узнаете о роли этой династии в судьбе Сантандера.
  • Прогуляетесь по одной из красивейших набережных Испании до марины Пуэрто Чико и увидите интересное современное сооружение — подиум-эрмитаж для просмотра яхтенных соревнований. Здесь поговорим об Испании как морской державе и о верфях, на которых построили великую Армаду Эспаньола.
  • Кроме того, я покажу нарядный Королевский дворец на полуострове Магдалена и копии трех кораблей Колумба в натуральную величину — из экспедиции, открывшей Америку.

Слава Сантандера и аутентичная кухня Кантабрии
Кто и когда превратил Сантандер в место притяжения вельмож и знати? Как с городом связан король Альфонсо XIII? Вы узнаете об этом, а еще о том, как любовь королевской семьи к яхтам помогла Сантандеру, и обратите внимание на его жителей, признанных модников Испании.

Конечно, не забудем о кантабрийской гастрономии! Я расскажу о ее влиянии на испанскую кухню, отведу вас на рынок Эсперанса в передовом для своего времени здании и покажу несколько культовых кафе. По пути можно остановиться на чашечку кантабрийского кофе или бокал вина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Сантандер, куда вам нужно самостоятельно добраться из Бильбао (удобно на автобусе: 100 км, билет стоит от 8 до 13€).
  • Расходы на питание по желанию и не включены в стоимость
  • Сантандер растянулся вдоль побережья, поэтому во время экскурсии можно передвигаться на городском автобусе
  • Я всегда готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Сантандер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
Север Испании — особенный регион, в который невозможно не влюбиться. Именно это и произошло со мной! Жизнь в Испании стала для меня временем изучения истории и переосмысления некоторых вещей. Испания на примере своих жителей научила отношению к семье, друзьям, политике, отдыху и еде. Создавая экскурсии и туры, я изучала историю края, местные достопримечательности и замечательную кухню севера. Получила диплом Emprende Bussines School, пройдя обучение по теме «Региональный туризм: туристический продукт и его сервис». На моих экскурсиях я расскажу самые интересные факты из истории и современности Севера Испании. Объясню, как и чем живет страна. Хочу поделиться философским взглядом на жизнь и... секретом испанского долголетия! С нетерпением жду вас, друзья!
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