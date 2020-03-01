Выбирайте и другие экскурсии в Бильбао

Сантандер — от римлян до главных модников Испании
Сантандер впервые упоминается еще до нашей эры, и за века он «собрал» много историй, достойных внимания. Я расскажу их на фоне знаковых мест белого города, средневекового и аристократичного одновременно.
Слава Сантандера и аутентичная кухня Кантабрии
Кто и когда превратил Сантандер в место притяжения вельмож и знати? Как с городом связан король Альфонсо XIII? Вы узнаете об этом, а еще о том, как любовь королевской семьи к яхтам помогла Сантандеру, и обратите внимание на его жителей, признанных модников Испании.
Конечно, не забудем о кантабрийской гастрономии! Я расскажу о ее влиянии на испанскую кухню, отведу вас на рынок Эсперанса в передовом для своего времени здании и покажу несколько культовых кафе. По пути можно остановиться на чашечку кантабрийского кофе или бокал вина.