Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансфер в Стране Басков и Испании

Гид S.
Гид S. – Гид из Бильбао
Трансфер в Стране Басков и Испании
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €54 за человека

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Трансфер в Стране Басков и Испании
Услуги трансфера и аренды комфортабельных автомобилей с водителями и водителями-гидами. WI-FI бесплатно.

Обратите ваше внимание на условия:

  • Стоимость трансфера указана в одну сторону;
  • В стоимость включены стоимость оплаты платных автодорог, Прохладительные напитки;
  • Стоимость трансфера до отеля рассчитана на один отель;
  • Время ожидания в аэропорту — 1 час от расчетного времени прибытия. Дополнительный час ожидания — 30 евро;
  • Отмена заказа трансфера — минимум за 24 часа, в противном случае — оплата услуги в размере 100%;
  • Стоимость услуг с 21:00 до 08:00 + 30%;
  • При длительных трансферах на расстояние больше, чем 400 км, дополнительно оплачивается ночлег и питание водителя в размере 80 евро.
Начало и место завершения
🚩 Bilbao

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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