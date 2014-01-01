Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Услуги трансфера и аренды комфортабельных автомобилей с водителями и водителями-гидами. WI-FI бесплатно.
Обратите ваше внимание на условия:
- Стоимость трансфера указана в одну сторону;
- В стоимость включены стоимость оплаты платных автодорог, Прохладительные напитки;
- Стоимость трансфера до отеля рассчитана на один отель;
- Время ожидания в аэропорту — 1 час от расчетного времени прибытия. Дополнительный час ожидания — 30 евро;
- Отмена заказа трансфера — минимум за 24 часа, в противном случае — оплата услуги в размере 100%;
- Стоимость услуг с 21:00 до 08:00 + 30%;
- При длительных трансферах на расстояние больше, чем 400 км, дополнительно оплачивается ночлег и питание водителя в размере 80 евро.
Начало и место завершения
🚩 Bilbao
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
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