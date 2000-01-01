Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Витория-Гастейс — столица ⭐️ Страны Басков с населением в 210 тысяч человек. Город 🏙️ был основан в конце XII века наваррским королем Санчо Мудрым. В Гастейсе находятся правительство и парламент Страны Басков. Исторический центр города расположен на высоком холме. Представляет несомненный интерес площадь Plaza de la Virgen Blanca, окруженная многочисленными старинными зданиями, в числе которых изящная церковь ⛪ святого Сан Мигель, построенная в готическом стиле и дополненная элементами архитектурного декора эпохи Ренессанс.

Особого внимания заслуживает барочный алтарь церкви, выполненный мастерами скульптурного искусства в начале XVII века. В прошлом в этой церкви хранился тесак-мачете — символ независимости Гастейса, на котором правители города клялись соблюдать его законы. Центральное место на площади отведено монументу британского полководца Веллингтона — главного противника Наполеона. В Гастейсе находится Музей 🖼 Археологии, экспозиция баскского быта, устроенная в помещении постоялого двора XV века, в нескольких километрах от города в старинном замке расположен Музей Геральдики.

Самым древним городским сооружением считается кафедральный собор Санта Мария, некогда бывший частью городских оборонных сооружений и принимавший в своих залах правителей визиготов. Реставрация, начатая в 2000 году, позволила вернуть собору первозданный монументальный вид. Однако Гастейс живет не только прошлым, в нем много промышленных предприятий, в первую очередь — металлургических и машиностроительных. Несмотря на это столица Эускади считается одним из самых чистых городов во всей Испании. Ежегодно в Европе выбирается «зеленая» столица — самый экологичный по многочисленным показателям город. Например, в 2012 году почетное звание носит город Витория. Отбор городов производился по 12 критериям: природа и разнообразие ландшафта, качество воздуха, шум, количество мусора, контроль мер по защите окружающей среды и т. д. Витория один из самых чистых городов всей Испании.

В окрестностях города находятся соляные копи Салинас де Аньяна, римское поселение и место добычи соли. Интересно, что в этом производстве до сих пор используется та же технология, что и сотни лет назад. Незабываем летний вид на промышленные террасы города, белые от соли. По окончании экскурсии 🧭 вы сможете приобрести различные сорта соли.