Всё об Эль-Прат-де-Льобрегате

Полезная информация об Эль-Прат-де-Льобрегате

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Местное время в Эль-Прат-де-Льобрегате
03:3831
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаЭль-Прат-де-Льобрегат
По-английскиEl Prat de Llobregat
Население города63 418 чел.
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Эль-Прат-де-Льобрегат на карте