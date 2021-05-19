Полезная информация об Эль-Прат-де-Льобрегате
Что нужно знать об Эль-Прат-де-Льобрегате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Прат-де-Льобрегате
03:3831
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Эль-Прат-де-Льобрегат
|По-английски
|El Prat de Llobregat
|Население города
|63 418 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря