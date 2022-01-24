Театр-музей Дали: проход без очереди

Все, что связано с Дали, в его родном городе — погрузитесь в сюрреализм

4.8
890 отзывов
Входной билет
Театр-музей Дали: проход без очереди
Театр-музей Дали: проход без очереди
Театр-музей Дали: проход без очереди
Театр-музей Дали: проход без очереди
Театр-музей Дали: проход без очереди
Театр-музей Дали: проход без очереди
Театр-музей Дали: проход без очереди
Театр-музей Дали: проход без очереди
Театр-музей Дали: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приготовьтесь потеребить усы, прогуливаясь вокруг театра-музея Дали, огромного здания сумасшедшего вида, которое само по себе является произведением искусства и увенчано огромным стеклянным куполом.
Забронируйте билеты онлайн, чтобы избежать очередей и погрузиться в удивительную жизни Дали в его родном городе Фигерасе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Беспрепятственный доступ в театр-музей Дали
  • Доступ к коллекции драгоценностей Дали
  • Цифровой Tiqets путеводитель по Треугольнику Дали на английском языке
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
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