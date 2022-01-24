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Приготовьтесь потеребить усы, прогуливаясь вокруг театра-музея Дали, огромного здания сумасшедшего вида, которое само по себе является произведением искусства и увенчано огромным стеклянным куполом.
Забронируйте билеты онлайн, чтобы избежать очередей и погрузиться в удивительную жизни Дали в его родном городе Фигерасе.
Ответы на вопросы
Что входит
Беспрепятственный доступ в театр-музей Дали
Доступ к коллекции драгоценностей Дали
Цифровой Tiqets путеводитель по Треугольнику Дали на английском языке
Когда начало
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Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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