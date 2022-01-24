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Отправляйтесь в рай диких зверей — природоохранный биопарк Малаги в Фуэнхироле. В этом зоопарке, оборудованном по последнему слову техники, используются «невидимые» барьеры между посетителями и животными. В парке представлены 4 различные среды обитания, где проживает более 200 редких видов животных, среди которых вам предстоит прогуляться в полной безопасности. Понаблюдайте за обезьянами, гориллами, гигантскими черепахами, белыми тиграми и леопардами.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты во Фуэнхирольский биопарк
Бесплатные экскурсии на английском и испанском языках в сопровождении гидов — членов комитета образования
Когда начало
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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