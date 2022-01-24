Отправляйтесь в рай диких зверей — природоохранный биопарк Малаги в Фуэнхироле. В этом зоопарке, оборудованном по последнему слову техники, используются «невидимые» барьеры между посетителями и животными. В парке представлены 4 различные среды обитания, где проживает более 200 редких видов животных, среди которых вам предстоит прогуляться в полной безопасности. Понаблюдайте за обезьянами, гориллами, гигантскими черепахами, белыми тиграми и леопардами.