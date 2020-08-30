Отзыв на: Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову Е Елена 5 Эта экскурсия надолго останется в памяти у нас и мы горячо рекомендуем другим интересующимся этим замечательным островом. Мы узнали не только об истории, сегодняшнем экономическом состоянии, особенностях климата и проживания на острове, но и попробовали на вкус продукты местного производства (сыры, оливковое масло, вода). Нас научили чисто по-житейски разбираться в их качестве и применении в лечебных целях (алоэ, морская соль, опунция). Маршрут был выбран нами с заходом на красивейшие пункты обзора, в том числе вдали от туристических дорог. Мы побывали в нескольких климатических зонах и даже попали под редкий в этих местах дождь. Кажущийся на первый взгляд скучный пейзаж может оказаться интересным и захватывающим, если он преподнесен людьми влюбленными в этот остров. Передвижение во время экскурсии было комфортабельным и не утомительным. День пролетел бытро и мы преисполненные впечатлений вернулись в отель. Но мы теперь знаем, чем еще можем заняться на отдыхе, куда поехать, какой сезон и какой отель здесь наилучший. Эту экскурсию лучше заказывать вначале пребывания и она будет приспособлена для любого возраста по вашим интересам, как это было у нас.

Отзыв на: Загадки и мистика Фуэртевентуры Е Елена 5 Прежде всего хотелось бы поблагодарить Анастасию и Андрея за замечательную, захватывающую и очень информативную экскурсию по Фуертевентуре. Они очень интересные, эрудированые собеседники, которые любят свой остров и могут заразить этим интересующихся путешественников. Получили массу удовольствия, остров совершенно очаровал нас своей красотой, которую нам помогли разглядеть и лучше узнать Анастасия и Андрей. Мы с удовольствием наслаждались красивейшими видами острова, с интересом внимали информацию о жизни и культуре местных жителей. Большое спасибо за профессиональную подачу информации о исторических и многих иных фактах и событиях острова. Большое впечатление оказало на нас посящение козьей фермы в горах, где можно попробовать и приобрести продукцию местного производства из первых рук и за приемлемую цену! Большое спасибо за отлично проведенный день!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре С Станислав 5 Огромное спасибо за великолепную экскурсию, узнали много интересного и посмотрели красивейшие места острова. Отдельная благодарность за подарки, маленькие "алое верочки" благополучно добрались в Россию и нашли себе новую родину:)))

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре М Мария 5 Экскурсия супер! Алекс молодец, рассказывал только то, что нам может быть интересно, без лишней информации, нашёл общий язык с ребёнком, все время старался её увлечь. С собой взял воду и бананы, подкормил нас по дороге. Нам было не скучно, не напряжно и мы получили удовольствие!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре А Алексей 5 Экскурсия в целом была замечательной! Хотелось бы в обзорной экскурсии увидеть и юг острова Фуэртевентвра, для сравнения. Немного не повезло с погодой, но это не от гида зависит!

Отзыв на: Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову О Ольга 5 Очень благодарны Анастасии и Андрею за прекрасно организованную, интересную и вкусную экскурсию. Мы приехали на Фуэртевентуру на один день и успели полюбить ее благодаря нашим гостеприимным гидам: песчаные дюны Коральехо, старые стены монастыря, Бетанкурия, суетливые смешные магрибские белки, вкусный обед в местном ресторанчике, мельницы и много других интересных вещей. Сами бы мы не успели так много всего найти, посмотреть и узнать. Спасибо за экскурсию! И всем рекомендуем обращаться к Анастасии и Андрею, они ещё и просто очень комфортные и приятные люди

Отзыв на: Загадки и мистика Фуэртевентуры И Ирина 5 Это было великолепно! Ребят молодцы и профессионалы своего дела. У нас было День рождения и мы ни секунды не пожалели, что провели его на этом острове. И все благодаря ребятам, так как изначально не понимали, что можно посмотреть на этом маленьком острове. Но после этой экскурсии, мы захотели вернуться на этот маленький и чудесный остров. Только профессионал своего дела может так заинтересовать искушенных путешественников, к коим мы себя относим. Спасибо! Это были действительно места силы! Также отмечу индивидуальный подход к каждому путешественнику, отсутствие навязывания маршрута и исполнение любого каприза! Удачи Вам, любви и приятных путешественников!