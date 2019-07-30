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Самые яркие архитектурные и природные объекты, а также история, быт и традиции коренных народов

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Обзорный тур по Фуэртевентуре дает возможность ощутить мощь первозданной стихии, притронуться к истории и почувствовать себя путешественником во времени, исследуя памятники разных эпох.

Во время экскурсии вы узнаете о прошлом и настоящем острова, о традициях и быте его коренных народов, а также посетите самые яркие исторические и природные объекты.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову

Программа

  • В доиспанский период, на острове были два королевства — северное Махората и южное Хандия, наша экскурсия позволит вам побывать в обоих, некогда враждовавших между собой областях. И первой мы посетим древнюю столицу острова — город Бетанкурия, который находится в глубине острова в окружении гор. Сюда стоит приехать хотя бы ради того, чтобы увидеть великолепную церковь св. Марии, считающуюся архитектурной жемчужиной города, построенную в 15 веке, которая была разрушена пиратом по имени Хабан де Арраез и восстановлена 30 лет спустя.
  • После этого мы обязательно сфотографируемся с 4,5 метровыми древними вождями острова на великолепном мирадоре Морро Велоса; а дальше нас ждут Пахара и Антигуа — древние центры земледелия среди марсианских пейзажей острова.
  • Затем вас ждут волшебные закаты в деревушке Ла Паред и золотой пляж Сотавенто, на котором вы сможете всласть поплавать в теплом лазурном океане, а также обязательно вспомните свое песочное детство — это действительно стоит попробовать.
  • Любителям природы будет интересно посетить живописную долину пальм и заповедник Корралехо с песчаными дюнами, где частенько проходят съемки для самых модных журналов и увезти с собой парочку персональных «глянцевых» фото; и гору Тиндайя, переливающуюся десятками оттенков, — священную гору исконных жителей острова в северной части Фуэртевентуры.

Приезжайте обязательно — эта экскурсия действительно интересна и уникальна.

Организационные детали

  • Транспортные расходы (автомобили 2014, 2015 годов) включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры.
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову
Фуэртевентура. Обзорная экскурсия по острову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
C 2011 года — сертифицированный гид. Специализируюсь на нетривиальных экскурсиях по Фуэртевентуре и Лансароте. Это означает, что мы посетим не только Must Visit места, но и окажемся там, куда лишь изредка и благодаря счастливому случаю забредают туристы. Все экскурсии могут быть легко адаптированы к интересам гостей, их расписанию, возрасту, физическим возможностям, бюджету — я с удовольствием составлю для вас персональный маршрут. Приезжайте — вам понравится!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 июля 2019
Очень благодарны Анастасии и Андрею за прекрасно организованную, интересную и вкусную экскурсию!
Мы приехали на Фуэртевентуру на один день и успели полюбить ее благодаря нашим гостеприимным гидам: песчаные дюны Коральехо, старые стены монастыря, Бетанкурия, суетливые смешные магрибские белки, вкусный обед в местном ресторанчике, мельницы и много других интересных вещей!
Сами бы мы не успели так много всего найти, посмотреть и узнать.
Спасибо за экскурсию! И всем рекомендуем обращаться к Анастасии и Андрею, они ещё и просто очень комфортные и приятные люди

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