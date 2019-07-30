Очень благодарны Анастасии и Андрею за прекрасно организованную, интересную и вкусную экскурсию!

Мы приехали на Фуэртевентуру на один день и успели полюбить ее благодаря нашим гостеприимным гидам: песчаные дюны Коральехо, старые стены монастыря, Бетанкурия, суетливые смешные магрибские белки, вкусный обед в местном ресторанчике, мельницы и много других интересных вещей!

Сами бы мы не успели так много всего найти, посмотреть и узнать.

Спасибо за экскурсию! И всем рекомендуем обращаться к Анастасии и Андрею, они ещё и просто очень комфортные и приятные люди