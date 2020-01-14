5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красота, традиции и культура жемчужины Канарских островов

Sergey
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Sergey – ваш гид
Фуэртевентура — один из самых красивых и наиболее «пляжный» среди Канарских островов.

Вы побываете во всех частях Фуэртевентуры: на севере, юге, западе и востоке.

Увидите песчаные дюны необычайной красоты на территории уникального природного заповедника Корралехо.

В городке Ла Олива посетите важное историческое сооружение – «Дом Полковников», резиденцию военной администрации в XVIII-XIX вв.

А также заедете в бывшую столицу острова – деревню Бетанкурия, основанную в 1404 году завоевателем острова, бароном Жаном де Бетанкуром и расположенную в кратере вулкана!
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре

Программа

Живописным скалистым побережьем с пещерами и пляжем с черным песком насладимся в маленькой рыбацкой деревушке Ахуй на западном побережье. А на восточном нас ждет маяк Ла Энтальяда – ближайшая точкой острова (и всего Канарского архипелага) к Африке.

За время поездки мы осмотрим остров с различных панорамных площадок, увидим старинные мельницы, оценим знаменитые козьи сыры на козьей ферме, а также посетим ферму алоэ вера и пальмовый оазис. Завершится экскурсия в Музее соли, где можно увидеть весь процесс производства соли, «белого золота» Фуэртевентуры.

Для желающих (за отдельную плату) можно устроить дополнительный тур на внедорожнике по труднодоступным западным уголкам острова, на территории бывшего южного царства Хандия. Мы побываем в самой западной точке, на самой высокой и в самой мистической. Вас ждет история, до сих пор покрытая тайнами и легендами!

Тур берет начало в Caleta de Fuste (но место может быть изменено в зависимости от месторасположения вашего отеля), затем мы едем на автомобиле в Corralejo, La Oliva, Betancuria, Ajuy, Gran Tarajal и Salinas. Обед предусмотрен в одном из ресторанов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включен транспорт по всему острову. Обед и входные билеты в музеи оплачиваются отдельно.

Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре
Обзорная экскурсия по Фуэртевентуре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergey
Sergey
Мне 37 лет, русскоязычный гид по Фуэртевентуре. Я живу на этом чудесном канарском острове и с удовольствием помогаю всем желающим познакомиться с ним. Работаю официально с лицензией вместе с моей коллегой гидом Оксаной.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Огромное спасибо за великолепную экскурсию, узнали много интересного и посмотрели красивейшие места острова. Отдельная благодарность за подарки, маленькие "алое верочки" благополучно добрались в Россию и нашли себе новую родину. :)))
3 января 2020
Экскурсия супер! Алекс молодец, рассказывал только то, что нам может быть интересно, без лишней информации, нашёл общий язык с ребёнком, все время старался её увлечь. С собой взял воду и бананы, подкормил нас по дороге. Нам было не скучно, не напряжно и мы получили удовольствие!!!
8 декабря 2019
Экскурсия в целом была замечательной! Хотелось бы в обзорной экскурсии увидеть и юг острова Фуэртевентвра, для сравнения. Немного не повезло с погодой, но это не от гида зависит!
9 ноября 2019
Сказать что мы получили от обзорной экскурсии по Фуэртевентура- значит сказать очень мало. Это было незабываемо, интересно, с большим уважением и вниманием к нам, интересно, хорошо организовано, очень профессионально. Всем рекомендуем.
25 мая 2017
Экскурсия прошла безукоризненно в плане организации. Наш гид Оксана точно в назначенное время забрала нас из отеля. Сначала еще раз рассказала и показала на карте наш маршрут. Все прошло в спокойном темпе. Хватило времени и на осмотр достопримечательностей, и на фото, и на подробный рассказ обо всем. А уж наличие прохладительных напитков и легкого перекуса приятно удивило и порадовало заботой о клиентах. Узнали много интересного не только по экскурсии,но и по другим вопросам. Немаловажно почувствовать искреннее желание заинтересовать, "увлечь местом". Весьма рекомендуем обращаться.

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