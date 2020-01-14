5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Живописным скалистым побережьем с пещерами и пляжем с черным песком насладимся в маленькой рыбацкой деревушке Ахуй на западном побережье. А на восточном нас ждет маяк Ла Энтальяда – ближайшая точкой острова (и всего Канарского архипелага) к Африке.

За время поездки мы осмотрим остров с различных панорамных площадок, увидим старинные мельницы, оценим знаменитые козьи сыры на козьей ферме, а также посетим ферму алоэ вера и пальмовый оазис. Завершится экскурсия в Музее соли, где можно увидеть весь процесс производства соли, «белого золота» Фуэртевентуры.

Для желающих (за отдельную плату) можно устроить дополнительный тур на внедорожнике по труднодоступным западным уголкам острова, на территории бывшего южного царства Хандия. Мы побываем в самой западной точке, на самой высокой и в самой мистической. Вас ждет история, до сих пор покрытая тайнами и легендами!

Тур берет начало в Caleta de Fuste (но место может быть изменено в зависимости от месторасположения вашего отеля), затем мы едем на автомобиле в Corralejo, La Oliva, Betancuria, Ajuy, Gran Tarajal и Salinas. Обед предусмотрен в одном из ресторанов.