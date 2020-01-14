5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Получить ответы и зарядиться энергией: авто-тур по самым древним и таинственным «местам силы»

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Я приглашаю вас в удивительное авто-путешествие по самым таинственным и мистическим «местам силы» Фуэртевентуры, которые были известны еще во времена первооткрывателей и первых поселенцев острова.

Вас ждут красивые места и их истории, древние загадки и необъяснимые заряды энергии.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Загадки и мистика Фуэртевентуры
Загадки и мистика Фуэртевентуры
  • Место силы Морские пираты и исследователи, начиная с Христофора Колумба и Хабана де Арраеза в 14-16 веках и продолжая Густавом Винтером в 20 веке, отмечали Фуэртевентуру в качестве стратегической остановки на пути к Америке, в первую очередь руководствовались наличием на острове т.н. «места силы», — так изучающие и практикующие духовное развитие называют места нашей планеты, при посещении которых явственно начинаешь ощущать, что есть Человек, а что есть Природа, и понимаешь, что истинное величие наступает только при единении с первозданными стихиями: Океаном, из которого мы все произошли, Ветром и Солнцем: это место, где неизбежно уходит все плохое, ненужное, наносное, место, после посещения которого наступает такая внутренняя гармония, что немедленно проясняются мысли и приходят нужные решения.
  • Гора Тиндайя Еще одна из интереснейших и загадочных областей на Фуэртевентуре — это священная для махореров, исконных жителей острова, гора Тиндайя, гора «тысячи цветов», гора, вблизи которой замедляется время и кажется, можно бесконечно рассматривать рисунки и отпечатки стоп (Чьих? Это мы обязательно выясним во время нашей экскурсии) на ее поверхности и любоваться ежеминутно меняющимся цветом ее склонов.
  • Святая Дева А наша экскурсия продолжается и… «Сантьяго открыл глаза, когда солнце начало вставать из-за горизонта. А там, где ночью сверкали звезды, теперь виднелись бесчисленные финиковые пальмы, занимавшие, казалось, всю пустыню» — так написал Пауло Коэльо в «Алхимике», и именно эта картина предстает перед нашим глазами, когда среди красных засушливых земель, мы увидим деревушку с ветряными мельницами, которые качают воду из под земли и заполняют небольшие озера окруженные пальмами. Весь пейзаж выглядит как открытка с оазисом среди пустыни, но не только ради пальм мы посетим эту деревушку — в ней находится миниатюрная по размеру, но огромная по своей силе статуэтка Святой Девы (Богоматери) покровительницы острова, которая слышит все просьбы прихожан, но исполняет только самые благие и искренние.
  • А еще есть место, где машины, скатываясь с горки, не набирают скорость, а наоборот замедляют ее, а еще…. и еще и еще…

Приезжайте — вам понравится.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер от\до вашего отеля на автомобиле европейской марки 2014-2015 г. выпуска; экскурсионное обслуживание на русском языке.
  • В стоимость экскурсии не входит: обед, сувениры.
Загадки и мистика Фуэртевентуры
Загадки и мистика Фуэртевентуры
Загадки и мистика Фуэртевентуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
C 2011 года — сертифицированный гид. Специализируюсь на нетривиальных экскурсиях по Фуэртевентуре и Лансароте. Это означает, что мы посетим не только Must Visit места, но и окажемся там, куда лишь изредка и благодаря счастливому случаю забредают туристы. Все экскурсии могут быть легко адаптированы к интересам гостей, их расписанию, возрасту, физическим возможностям, бюджету — я с удовольствием составлю для вас персональный маршрут. Приезжайте — вам понравится!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Прежде всего хотелось бы поблагодарить Анастасию и Андрея за замечательную, захватывающую и очень информативную экскурсию по Фуертевентуре. Они очень интересные, эрудированые собеседники, которые любят свой остров и могут заразить этим интересующихся путешественников. Получили массу удовольствия, остров совершенно очаровал нас своей красотой, которую нам помогли разглядеть и лучше узнать Анастасия и Андрей. Мы с удовольствием наслаждались красивейшими видами острова, с интересом внимали информацию о жизни и культуре местных жителей. Большое спасибо за профессиональную подачу информации о исторических и многих иных фактах и событиях острова. Большое впечатление оказало на нас посящение козьей фермы в горах, где можно попробовать и приобрести продукцию местного производства из первых рук и за приемлемую цену! Большое спасибо за отлично проведенный день!
3 апреля 2019
Это было великолепно! Ребят молодцы и профессионалы своего дела. У нас было День рождения и мы ни секунды не пожалели, что провели его на этом острове. И все благодаря ребятам, так как изначально не понимали, что можно посмотреть на этом маленьком острове. Но после этой экскурсии, мы захотели вернуться на этот маленький и чудесный остров.
Только профессионал своего дела может так заинтересовать искушенных путешественников, к коим мы себя относим. Спасибо! Это были действительно места силы!
Также отмечу индивидуальный подход к каждому путешественнику, отсутствие навязывания маршрута и исполнение любого каприза!!!! Удачи Вам, любви и приятных путешественников!
1 мая 2018
Как сказал кто-то из великих, любое путешествие – это знакомство с самим собой. Спасибо моим замечательным гидам Анастасии и Андрею за этот волшебный трип под названием Фуэртевентура! Абсолютно точно понимаешь, что ты можешь оказаться в прекрасном месте с завораживающей природой и потрясающей мощью всех стихий – и не увидеть всего этого в типовом комфортном номере отеля all inclusive. И это будут две большие разницы и два разных отдыха. Поэтому так важен правильный проводник. В общем, если хочется встряхнутся и перезагрузить мозг Фуэртевентура – это то самое место. Стихии окружают полностью, а загадки и мистика захватывают! Что касается экскурсии с гидом, то запомнились бесконечные красивейшие пляжи каждый со своей изюминкой и океаном всех оттенков синего, очень много воздуха и ощущения свободы, марсианские пустынные ландшафты и маленькие милые городки. Абсолютно точно, что это все одно большое место силы! Одного дня мало, чтобы узнать весь остров, но достаточно, чтобы его полюбить. В пути очень важно, чтобы было комфортно, чтобы учитывались твои индивидуальные пожелания и составлялись небанальные интересные маршруты. Пазл сложился и все удалось благодаря моим чудесным гидам, Анастасия и Андрей - вы лучшие!
17 января 2018
Большое спасибо Анастасии и Андрею за прекрасный день проведенный на Фуэртевентуре! Мы ощутили их заботу, внимание и конечно же неподдельную любовь к острову. Все было организовано очень хорошо, программа интересная и запоминающаяся! Мы забрали с собой много впечатлений и прекрасных снимков на память! Спасибо!
Дмитрий, Татьяна.
9 августа 2017
Нашим гидом этой экскурсии был Андрей.Мыс огромной благодарностью вспоминаем его,потому,что именно он влюбил нас в этот чудный остров.Андрей не только замечательный гид,прекрасный рассказчик ,но и просто отличный парень.Сразу пояснил нам,что время наше не ограничено,торопиться никуда не будем и увидим остров во всей его красе.Все пожелания наши были учтены. На все 100% мы уверены, что путешествуя самостоятельно, мы не увидели тех красот,которые показал нам Андрей. Огромное ему спасибо.Мы уже дома,показываем снимки друзьям и родным и очень рекомендуем побывать на Фуэртевентура.Мы очень надеемся,что мы еще туда вернемся и однозначно свяжемся с Андреем,чтобы сказка повторилась.Хотя он нам рассказывал про соседний остров,невероятно заинтересовав нас,поэтому есть желание,большое желание вернуться.Спасибо вам за внимание,хорошее качество услуги.Спасибо, Андрей тебе.Мы обязательно вернемся!!!
Светлана,Игорь,Ольга,Александр.

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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