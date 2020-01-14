5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Как сказал кто-то из великих, любое путешествие – это знакомство с самим собой. Спасибо моим замечательным гидам Анастасии и Андрею за этот волшебный трип под названием Фуэртевентура! Абсолютно точно понимаешь, что ты можешь оказаться в прекрасном месте с завораживающей природой и потрясающей мощью всех стихий – и не увидеть всего этого в типовом комфортном номере отеля all inclusive. И это будут две большие разницы и два разных отдыха. Поэтому так важен правильный проводник. В общем, если хочется встряхнутся и перезагрузить мозг Фуэртевентура – это то самое место. Стихии окружают полностью, а загадки и мистика захватывают! Что касается экскурсии с гидом, то запомнились бесконечные красивейшие пляжи каждый со своей изюминкой и океаном всех оттенков синего, очень много воздуха и ощущения свободы, марсианские пустынные ландшафты и маленькие милые городки. Абсолютно точно, что это все одно большое место силы! Одного дня мало, чтобы узнать весь остров, но достаточно, чтобы его полюбить. В пути очень важно, чтобы было комфортно, чтобы учитывались твои индивидуальные пожелания и составлялись небанальные интересные маршруты. Пазл сложился и все удалось благодаря моим чудесным гидам, Анастасия и Андрей - вы лучшие!