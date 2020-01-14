5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нашим гидом этой экскурсии был Андрей.Мыс огромной благодарностью вспоминаем его,потому,что именно он влюбил нас в этот чудный остров.Андрей не только замечательный гид,прекрасный рассказчик ,но и просто отличный парень.Сразу пояснил нам,что время наше не ограничено,торопиться никуда не будем и увидим остров во всей его красе.Все пожелания наши были учтены. На все 100% мы уверены, что путешествуя самостоятельно, мы не увидели тех красот,которые показал нам Андрей. Огромное ему спасибо.Мы уже дома,показываем снимки друзьям и родным и очень рекомендуем побывать на Фуэртевентура.Мы очень надеемся,что мы еще туда вернемся и однозначно свяжемся с Андреем,чтобы сказка повторилась.Хотя он нам рассказывал про соседний остров,невероятно заинтересовав нас,поэтому есть желание,большое желание вернуться.Спасибо вам за внимание,хорошее качество услуги.Спасибо, Андрей тебе.Мы обязательно вернемся!!!
Светлана,Игорь,Ольга,Александр.