Выбирайте и другие экскурсии в Фуэртевентуре

Что вас ожидает

«Визитные карточки» волшебного острова

Вы посетите все знаковые достопримечательности острова: национальный парк Дюнас-де-Корралехо, старинную живописную деревню Бетанкурия с белоснежными домиками, уютный курорт Эль Котильо и торговый город-порт Пуэрто-дель-Росарио. Рассмотрите древнюю католическую церковь Канделярия и подниметесь на лучшие смотровые площадки.

Самое интересное о Фуэртевентуре!

Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах был образован остров и почему его по сей день исследуют историки и геологи со всего мира. Познакомлю вас с особенностями местной архитектуры и поясню, как Фуэртевентуре удалось сохранить старинные мельницы и печи. А еще покажу плантации целебного алоэ и невероятные «марсианские» пейзажи.