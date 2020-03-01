Выбирайте и другие экскурсии в Фуэртевентуре

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Обзорная автомобильная экскурсия по самым живописным местам острова

Оксана
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Оксана – ваш гид
Фуэртевентура — древнейший остров Канарского архипелага, расположенный всего в сотне километров от африканского побережья.

Вы насладитесь его сюрреалистическими пустынными пейзажами и узнаете, как живут здесь люди: какие традиции они чтят, что едят и пьют и как проводят солнечные дни.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» волшебного острова
Вы посетите все знаковые достопримечательности острова: национальный парк Дюнас-де-Корралехо, старинную живописную деревню Бетанкурия с белоснежными домиками, уютный курорт Эль Котильо и торговый город-порт Пуэрто-дель-Росарио. Рассмотрите древнюю католическую церковь Канделярия и подниметесь на лучшие смотровые площадки.

Самое интересное о Фуэртевентуре!
Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах был образован остров и почему его по сей день исследуют историки и геологи со всего мира. Познакомлю вас с особенностями местной архитектуры и поясню, как Фуэртевентуре удалось сохранить старинные мельницы и печи. А еще покажу плантации целебного алоэ и невероятные «марсианские» пейзажи.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для 4-х человек — 350 евро. Доплата за каждого следующего участника составит 50 евро.
  • Я готова скорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты — 2-6 евро, обед (по желанию) — 9-15 евро
Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!
Знакомьтесь, Фуэртевентура!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Привет! Меня зовут Оксана, я живу на Фуэртевентуре более 10 лет и очень ее люблю. С радостью покажу вам самые красивые места солнечного острова и расскажу о них интересные факты. До встречи!
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