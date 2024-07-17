На Рождество – экскурсии в Гранаде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Альгамбра - застывшая поэзия
Пешая
41 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по дворцам Альгамбры откроет вам изящную архитектуру и загадочные арабески. Узнайте историю последних мусульманских правителей Гранады
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Мавританская Гранада - Восток на Западе
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по мавританской Гранаде
Откройте для себя мавританскую Гранаду, где сливаются культуры и истории. Уникальные места, потрясающие виды и восточные традиции ждут вас на этой экскурсии
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
180 за всё до 10 чел.
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Побывать в «красном замке» и открыть тайны его владельцев
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 июля 2024
    Мавританская Гранада - Восток на Западе
    Огромная благодарность экскурсоводу Анастасии за содержательную экскурсию,внимательное отношение. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Очень благодарна Анастасии за интересное и приятное время в Альгамбре. Интересные истории, красивые стихи, с Анастасией было очень приятно и
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    легко. И очень благодарна Анастасии за красивые фотографии, я в восторге. Идеальное утро среди дворцов, цветов с очень интересным рассказчиком. Очень много узнала об истории места и ее архитектуре, Анастасия дала интересные наводки, что почитать, связанное с историей места. Время пролетело очень быстро и не хотелось расставаться. 🩷

  • S
    Svetlana
    28 июня 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Прогулка понравилась, тема очень интересная. Показалось, что можно было бы рассказать больше про жизнь, быт, интриги. Но в целом экскурсовод заинтересовал темой, будем продолжать изучать
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Добрый день! Отличная экскурсия, Анастасия прекрасно владеет материалом и интересно его подает. Время пролетело насыщенно и не напряжно. Благодарим и рекомендуем.
  • M
    Maria
    27 сентября 2023
    Мавританская Гранада - Восток на Западе
    Отличная экскурсия. Все очень интересно, легко и с юмором
  • K
    Kate
    3 мая 2023
    Мавританская Гранада - Восток на Западе
    Очень интересная экскурсия, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «На Рождество»

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  3. Султаны Альгамбры и их игры престолов
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в сентябре 2024
Сейчас в Гранаде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 180. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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