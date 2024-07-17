2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по дворцам Альгамбры откроет вам изящную архитектуру и загадочные арабески. Узнайте историю последних мусульманских правителей Гранады
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по мавританской Гранаде
Откройте для себя мавританскую Гранаду, где сливаются культуры и истории. Уникальные места, потрясающие виды и восточные традиции ждут вас на этой экскурсии
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Султаны Альгамбры и их игры престолов
Побывать в «красном замке» и открыть тайны его владельцев
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 июля 2024Огромная благодарность экскурсоводу Анастасии за содержательную экскурсию,внимательное отношение. Рекомендую.
- ЕЕлена9 июля 2024Очень благодарна Анастасии за интересное и приятное время в Альгамбре. Интересные истории, красивые стихи, с Анастасией было очень приятно и
- SSvetlana28 июня 2024Прогулка понравилась, тема очень интересная. Показалось, что можно было бы рассказать больше про жизнь, быт, интриги. Но в целом экскурсовод заинтересовал темой, будем продолжать изучать
- ЮЮлия23 июня 2024Добрый день! Отличная экскурсия, Анастасия прекрасно владеет материалом и интересно его подает. Время пролетело насыщенно и не напряжно. Благодарим и рекомендуем.
- MMaria27 сентября 2023Отличная экскурсия. Все очень интересно, легко и с юмором
- KKate3 мая 2023Очень интересная экскурсия, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Гранаде в сентябре 2024
Сейчас в Гранаде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 180. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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