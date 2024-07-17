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легко. И очень благодарна Анастасии за красивые фотографии, я в восторге. Идеальное утро среди дворцов, цветов с очень интересным рассказчиком. Очень много узнала об истории места и ее архитектуре, Анастасия дала интересные наводки, что почитать, связанное с историей места. Время пролетело очень быстро и не хотелось расставаться. 🩷