читать дальше Еленой посмотрели исторический центр Гранады. Экскурсия была динамичная, интересная. Елена умеет увлечь своим рассказом, знает много интересных историй о городе. В следующий раз обязательно с Еленой будем изучать другие районы Гранады

Гранада - великолепный и интересный город. Если вы не были в Гранаде, вы не до конца узнали Испанию. С гидом