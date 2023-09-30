3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
Увлекательная экскурсия по историческому центру Гранады с посещением Кафедрального Собора, Усыпальницы Католических Королей и арабского рынка Алькасерия
Начало: Plaza Isabel la Católica
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гранаде и Альгамбре
Погрузитесь в атмосферу средневековой Гранады, посетив Альгамбру и сады Хенералифе. Насладитесь видами на город и откройте для себя исторические памятники
Начало: Кассы Альгамбры
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
Начало: Провинция Малага от Марбельи до Нерхи и Гранада
Расписание: в любой день
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранада: арабский квартал Альбайсин и Сакромонте
Погрузитесь в атмосферу Гранады, исследуя арабский квартал Альбайсин и цыганский Сакромонте. Узнайте историю фламенко и пещер-куэв
Начало: Plaza Nueva-Новая площадь
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по горным пейзажам Альпухарры
Увлекательное путешествие по Альпухарре и горам Сьерра-Невада. Откройте для себя живописные деревушки и наслаждайтесь уникальными природными пейзажами
Начало: Plaza Isabel la Católica
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 сентября 2023Гранада - великолепный и интересный город. Если вы не были в Гранаде, вы не до конца узнали Испанию. С гидом
- ММила5 сентября 2023Елена отличный гид, максимально посмотрели все что хотелось) из индивидуальный подход несказанно порадовал) рекомендую гида к индивидуальным и групповым экскурсиям!) еще раз большое спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Гранаде в августе 2024
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