2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по дворцам Альгамбры откроет вам изящную архитектуру и загадочные арабески. Узнайте историю последних мусульманских правителей Гранады
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Альгамбре и Хенералифе, наслаждаясь красотой мавританской архитектуры и зелёных садов. Узнайте историю дворцов и полюбуйтесь панорамами Гранады
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Приглашаю на увлекательную прогулку по Альбайсину и Сакромонте. Вас ждут лабиринты мавританского города, цыганское прошлое и захватывающие виды Альгамбры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААкоп29 июля 2024Наша группа была из 5 человек от 10 до 72 лет. Интересная и насыщенная экскурсия. Понравились подготовленные Еленой иллюстрации, сопровождающие
- ЕЕлена9 июля 2024Очень благодарна Анастасии за интересное и приятное время в Альгамбре. Интересные истории, красивые стихи, с Анастасией было очень приятно и
- аанна28 июня 2024Елена хорошо и интересно провела экскурсию по Альгамбре, все участники(а их было 8 взрослых)остались довольны. Мне очень понравилось, что Елена также зачитывала поэтические произведения, связанные с этим волшебным местом!
- SSvetlana28 июня 2024Прогулка понравилась, тема очень интересная. Показалось, что можно было бы рассказать больше про жизнь, быт, интриги. Но в целом экскурсовод заинтересовал темой, будем продолжать изучать
- ЮЮлия23 июня 2024Добрый день! Отличная экскурсия, Анастасия прекрасно владеет материалом и интересно его подает. Время пролетело насыщенно и не напряжно. Благодарим и рекомендуем.
- ИИнна29 апреля 2024Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
- ООльга27 октября 2023Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему
- ЛЛариса7 июня 2023Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Все»
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