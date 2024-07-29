Все – экскурсии в Гранаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Альгамбра - застывшая поэзия
Пешая
41 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по дворцам Альгамбры откроет вам изящную архитектуру и загадочные арабески. Узнайте историю последних мусульманских правителей Гранады
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Пешая
28 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Альгамбре и Хенералифе, наслаждаясь красотой мавританской архитектуры и зелёных садов. Узнайте историю дворцов и полюбуйтесь панорамами Гранады
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Приглашаю на увлекательную прогулку по Альбайсину и Сакромонте. Вас ждут лабиринты мавританского города, цыганское прошлое и захватывающие виды Альгамбры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Акоп
    29 июля 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Наша группа была из 5 человек от 10 до 72 лет. Интересная и насыщенная экскурсия. Понравились подготовленные Еленой иллюстрации, сопровождающие
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    расказ. Идея Елены использовать микрофон/наушники себя оправдала (за доплату). В целом могу рекомендовать экскурсию. По возможности, не проводить ее в жаркое время. Пожелания к улучшению: - Темп. Темп экскурсии для нас был довольно быстрым, особенно во второй половине, из-за чего терялось ощущение комфорта от процесса. Несколько раз было так, что Елена уходила вперед не останавливая рассказ - получалось, что она рассказывала об объекте, который мы еще не видели. При том, что темп был высокий, вместо заявленных 3 часов, экскурсия затянулась на 4. На мой взгляд, надо темп снизить, также учитывая, что туристы будут очень часто останавливаться, чтобы сделать фото (это естветственно, уж очень вокруг красиво). - Ответы на вопросы. При том, что экскурсия не проходит в форме лекции и есть коммуникация в обе стороны, было видно, что отступление от подготовленной линии повествования даются Елене непросто. Нередко на заданный вопрос, следовал ответ "Да" и продложалось повествование. Было бы здорово, если бы было больше гибкости и ответов по существу на вопросы.

  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Очень благодарна Анастасии за интересное и приятное время в Альгамбре. Интересные истории, красивые стихи, с Анастасией было очень приятно и
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    легко. И очень благодарна Анастасии за красивые фотографии, я в восторге. Идеальное утро среди дворцов, цветов с очень интересным рассказчиком. Очень много узнала об истории места и ее архитектуре, Анастасия дала интересные наводки, что почитать, связанное с историей места. Время пролетело очень быстро и не хотелось расставаться. 🩷

  • а
    анна
    28 июня 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Елена хорошо и интересно провела экскурсию по Альгамбре, все участники(а их было 8 взрослых)остались довольны. Мне очень понравилось, что Елена также зачитывала поэтические произведения, связанные с этим волшебным местом!
    Елена хорошо и интересно провела экскурсию по Альгамбре, все участники(а их было 8 взрослых)остались довольны. Мне
  • S
    Svetlana
    28 июня 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Прогулка понравилась, тема очень интересная. Показалось, что можно было бы рассказать больше про жизнь, быт, интриги. Но в целом экскурсовод заинтересовал темой, будем продолжать изучать
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2024
    Альгамбра - застывшая поэзия
    Добрый день! Отличная экскурсия, Анастасия прекрасно владеет материалом и интересно его подает. Время пролетело насыщенно и не напряжно. Благодарим и рекомендуем.
  • И
    Инна
    29 апреля 2024
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему
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    гиду Елене за увлекательное путешествие по узким улочкам Альбайсина и рассказ о жизни местных жителей. Можно, конечно, погулять и самим, но с помошью гида более глубоко и тонко понимаешь историю этого места.

  • Л
    Лариса
    7 июня 2023
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Гранаде в августе 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 180. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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