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расказ. Идея Елены использовать микрофон/наушники себя оправдала (за доплату). В целом могу рекомендовать экскурсию. По возможности, не проводить ее в жаркое время. Пожелания к улучшению: - Темп. Темп экскурсии для нас был довольно быстрым, особенно во второй половине, из-за чего терялось ощущение комфорта от процесса. Несколько раз было так, что Елена уходила вперед не останавливая рассказ - получалось, что она рассказывала об объекте, который мы еще не видели. При том, что темп был высокий, вместо заявленных 3 часов, экскурсия затянулась на 4. На мой взгляд, надо темп снизить, также учитывая, что туристы будут очень часто останавливаться, чтобы сделать фото (это естветственно, уж очень вокруг красиво). - Ответы на вопросы. При том, что экскурсия не проходит в форме лекции и есть коммуникация в обе стороны, было видно, что отступление от подготовленной линии повествования даются Елене непросто. Нередко на заданный вопрос, следовал ответ "Да" и продложалось повествование. Было бы здорово, если бы было больше гибкости и ответов по существу на вопросы.