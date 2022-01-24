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Проведите день, прогуливаясь по великолепным садам Дженералифе, где вы сможете увидеть фонтаны, аккуратно проложенные дорожки и пышные места для пикника по всей крепости. Более того, вы получите потрясающий вид на остальную часть комплекса и Гранаду.
Проезжайте через комплекс во дворец Карла V и баню мечети. Сказать, что это мавританский язык - преуменьшение - вы захотите остаться на целый день.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Алькасабу
Хенералифе
Дворец Карла V
Парталь и музей Альгамбры
Что не входит
Вход во дворцы Насридов
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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