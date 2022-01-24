Альгамбра: без очереди (без дворцов Насридов)

Полюбуйтесь сказочными садами Альгамбры

4.7
245 отзывов
Входной билет
Альгамбра: без очереди (без дворцов Насридов)
Альгамбра: без очереди (без дворцов Насридов)
Альгамбра: без очереди (без дворцов Насридов)
Альгамбра: без очереди (без дворцов Насридов)
Альгамбра: без очереди (без дворцов Насридов)
Альгамбра: без очереди (без дворцов Насридов)
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Проведите день, прогуливаясь по великолепным садам Дженералифе, где вы сможете увидеть фонтаны, аккуратно проложенные дорожки и пышные места для пикника по всей крепости. Более того, вы получите потрясающий вид на остальную часть комплекса и Гранаду.
Проезжайте через комплекс во дворец Карла V и баню мечети. Сказать, что это мавританский язык - преуменьшение - вы захотите остаться на целый день.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Алькасабу
  • Хенералифе
  • Дворец Карла V
  • Парталь и музей Альгамбры
Что не входит
  • Вход во дворцы Насридов
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