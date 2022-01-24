Проведите день, прогуливаясь по великолепным садам Дженералифе, где вы сможете увидеть фонтаны, аккуратно проложенные дорожки и пышные места для пикника по всей крепости. Более того, вы получите потрясающий вид на остальную часть комплекса и Гранаду.

Проезжайте через комплекс во дворец Карла V и баню мечети. Сказать, что это мавританский язык - преуменьшение - вы захотите остаться на целый день.