Дайте душераздирающему жару и переверните страницы учебников истории. Вот ваш шанс увидеть, как жили султаны Блинга в Гранаде XIV века с полным доступом к дворцам Альгамбра и Насрид.

Познакомьтесь с красочным прошлым Гранады, осмотрев огромный 600-летний комплекс, в котором сочетаются исламское искусство и иберийская культура. Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО лучше всего увидеть под голубым испанским небом.