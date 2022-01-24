Дворцы Альгамбра и Насрид: проход без очереди

Сделайте шаг назад во времени и осмотрите дворцы Альгамбра и Насрид

4.7
290 отзывов
Входной билет
Дворцы Альгамбра и Насрид: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дайте душераздирающему жару и переверните страницы учебников истории. Вот ваш шанс увидеть, как жили султаны Блинга в Гранаде XIV века с полным доступом к дворцам Альгамбра и Насрид.
Познакомьтесь с красочным прошлым Гранады, осмотрев огромный 600-летний комплекс, в котором сочетаются исламское искусство и иберийская культура. Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО лучше всего увидеть под голубым испанским небом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход во дворцы Насридов
  • Вход в Алькасабу, Хенералифе, Дворец Карла V, Парталь и музей Альгамбры
Что не входит
  • Аудиогид или экскурсия с гидом
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