Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дайте душераздирающему жару и переверните страницы учебников истории. Вот ваш шанс увидеть, как жили султаны Блинга в Гранаде XIV века с полным доступом к дворцам Альгамбра и Насрид.
Познакомьтесь с красочным прошлым Гранады, осмотрев огромный 600-летний комплекс, в котором сочетаются исламское искусство и иберийская культура. Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО лучше всего увидеть под голубым испанским небом.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход во дворцы Насридов
Вход в Алькасабу, Хенералифе, Дворец Карла V, Парталь и музей Альгамбры
Что не входит
Аудиогид или экскурсия с гидом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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