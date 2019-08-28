Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите популярную крепость Альгамбра, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Посетите Алькасабу и бани при мечети
Отдохните в садах Альгамбры и полюбуйтесь их прекрасным ландшафтом в исламских традициях
Узнайте больше об истории Альгамбры благодаря подробным комментариям аудиогида
Познакомьтесь с крепостью Альгамбра и роскошными садами Хенералифе с билетом, гарантирующим проход вне очереди. Вы откроете для себя тысячелетнюю мавританскую историю Гранады, побывав в монументальном комплексе, возвышающемся над прекрасным городом. Альгамбра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Вы сможете обойти ее самостоятельно с информативным аудиогидом — сделайте это без спешки, следуя собственному маршруту.
Познакомьтесь с историей гранадского эмирата Насридов через его архитектуру и символику, которую вы найдете на территории крепости и садов. Также вы узнаете о значении воды в Альгамбре и отдохнете в вечнозеленом раю — садах Хенералифе. Обратите внимание, что вход во дворцы Насридов не включен в стоимость тура.
Изучите достопримечательность при помощи аудиогида или в сопровождении официального гида. При желании можете повысить уровень тура, добавив к нему 1,5-часовой автобусный тур с аудиогидом. Посетите центр города, а также районы Альбайсин и Реалехо. Автобусный тур можно совершить до или после посещения Альгамбры. Захватите с собой наушники или возьмите в аренду за дополнительную плату.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет для прохода без очереди в кассу в сады Альгамбры, Хенералифе, дворец Карла V и Алькасабу
Аудиогид или официальный гид (в зависимости от выбранного варианта)
1,5-часовой панорамный тур по городу на автобусе (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит
Входной билет во дворцы Насридов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Детские коляски
Важная информация
Вы получите два ваучера по электронной почте — один для аудиогида, другой для входа в Альгамбру. Вы можете распечатать ваучеры или загрузить их на смартфон
Обратите внимание, что вход во дворцы Насридов не включен в стоимость тура
Согласно правилам Альгамбры, в целях сохранения памятного места, время посещения может измениться до вашего визита
Вы можете приобрести детские билеты на месте, однако имеется высокая вероятность, что они будут распроданы
В день тура возьмите с собой паспорт
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 1855 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
28 авг 2019
(Испания)
Не ждите слишком долго утром, чтобы войти. Начните визит рано, потому что если нет, то у них закончатся аудиогиды. Это случилось с нами, мы не могли приехать раньше, и когда мы приехали, у них не было аудиогида для тех, кто просил. Они заряжались, и потребовалось время, чтобы зарядить их. И там была женщина, которая была абсолютно глупой, когда мы спросили, в чем проблема. Наконец, мы получили аудиогид, не заряженный на 100%, и он продлится весь визит, только чтобы вы знали это. Помимо этого небольшого инцидента в начале, визит был фантастическим. Абсолютно рекомендуется.
S
Sudeep
19 июля 2019
(Великобритания)
Аудиогид - это отличная идея, которая дает вам возможность увидеть все в своем темпе, а не в темпе гида. Мы потратили около пяти часов на то, чтобы разобраться во всем. Выпить кофе, перекусить и т. Д. Если у вас меньше времени, чем у знающего гида, это лучшая идея, так как вы видите все важные вещи и не теряетесь …!
D
Debbie
7 июля 2019
(Австралия)
Мы нашли нашего гида и место встречи легко, и это не было непосредственно на главном входе с толпами, таким образом, это было очень расслабленным испытанием, чтобы попытаться определить местонахождение места встречи до начала тура. Мигель провел нас без икоты и времени ожидания и очень страстно рассказал об истории садов. Он пролистал историю садов, в том числе историю культурных влияний строительства на протяжении многих лет, а также историю королевской семьи и то, как они повлияли на Испанию как страну. Он указал на несколько небольших интересных фактов или визуальных подсказок в тех частях садов, которых мы бы не знали, если бы мы забрели сами. Он говорил ясно, хорошо для группы и информативно об истории садов. В общем, отличный тур и определенно рекомендую друзьям и семье.
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