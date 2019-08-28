Познакомьтесь с крепостью Альгамбра и роскошными садами Хенералифе с билетом, гарантирующим проход вне очереди. Вы откроете для себя тысячелетнюю мавританскую историю Гранады, побывав в монументальном комплексе, возвышающемся над прекрасным городом. Альгамбра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Вы сможете обойти ее самостоятельно с информативным аудиогидом — сделайте это без спешки, следуя собственному маршруту.

Познакомьтесь с историей гранадского эмирата Насридов через его архитектуру и символику, которую вы найдете на территории крепости и садов. Также вы узнаете о значении воды в Альгамбре и отдохнете в вечнозеленом раю — садах Хенералифе. Обратите внимание, что вход во дворцы Насридов не включен в стоимость тура.

Изучите достопримечательность при помощи аудиогида или в сопровождении официального гида. При желании можете повысить уровень тура, добавив к нему 1,5-часовой автобусный тур с аудиогидом. Посетите центр города, а также районы Альбайсин и Реалехо. Автобусный тур можно совершить до или после посещения Альгамбры. Захватите с собой наушники или возьмите в аренду за дополнительную плату.