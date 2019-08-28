Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом

Посетите популярные крепость Альгамбру и сады Хенералифе с гарантированным проходом без очереди в кассу

3.8
1855 отзывов
Входной билет
Посетите популярные крепость Альгамбру и сады Хенералифе с гарантированным проходом без очереди в кассу.

Информативный аудиогид позволит не спеша исследовать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектура которого не оставит вас равнодушным.
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом
Гранада: билет в Альгамбру и Хенералифе с аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Сады Хенералифе
  • Дворец Карла V
  • Башня пленника
  • Альгамбра
  • Альбайсин
  • Realejo, Spain
  • Хенералифе
  • Алькасаба
  • Дворцы Назари
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  1. Осмотрите популярную крепость Альгамбра, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
  2. Посетите Алькасабу и бани при мечети
  3. Отдохните в садах Альгамбры и полюбуйтесь их прекрасным ландшафтом в исламских традициях
  4. Узнайте больше об истории Альгамбры благодаря подробным комментариям аудиогида
Познакомьтесь с крепостью Альгамбра и роскошными садами Хенералифе с билетом, гарантирующим проход вне очереди. Вы откроете для себя тысячелетнюю мавританскую историю Гранады, побывав в монументальном комплексе, возвышающемся над прекрасным городом. Альгамбра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Вы сможете обойти ее самостоятельно с информативным аудиогидом — сделайте это без спешки, следуя собственному маршруту.
Познакомьтесь с историей гранадского эмирата Насридов через его архитектуру и символику, которую вы найдете на территории крепости и садов. Также вы узнаете о значении воды в Альгамбре и отдохнете в вечнозеленом раю — садах Хенералифе. Обратите внимание, что вход во дворцы Насридов не включен в стоимость тура.
Изучите достопримечательность при помощи аудиогида или в сопровождении официального гида. При желании можете повысить уровень тура, добавив к нему 1,5-часовой автобусный тур с аудиогидом. Посетите центр города, а также районы Альбайсин и Реалехо. Автобусный тур можно совершить до или после посещения Альгамбры. Захватите с собой наушники или возьмите в аренду за дополнительную плату.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет для прохода без очереди в кассу в сады Альгамбры, Хенералифе, дворец Карла V и Алькасабу
  • Аудиогид или официальный гид (в зависимости от выбранного варианта)
  • 1,5-часовой панорамный тур по городу на автобусе (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит
  • Входной билет во дворцы Насридов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Детские коляски
Важная информация
  • Вы получите два ваучера по электронной почте — один для аудиогида, другой для входа в Альгамбру. Вы можете распечатать ваучеры или загрузить их на смартфон
  • Обратите внимание, что вход во дворцы Насридов не включен в стоимость тура
  • Согласно правилам Альгамбры, в целях сохранения памятного места, время посещения может измениться до вашего визита
  • Вы можете приобрести детские билеты на месте, однако имеется высокая вероятность, что они будут распроданы
  • В день тура возьмите с собой паспорт
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 1855 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
699
4
578
3
234
2
120
1
224
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
28 авг 2019
(Испания)
Не ждите слишком долго утром, чтобы войти. Начните визит рано, потому что если нет, то у них закончатся аудиогиды. Это случилось с нами, мы не могли приехать раньше, и когда мы приехали, у них не было аудиогида для тех, кто просил. Они заряжались, и потребовалось время, чтобы зарядить их. И там была женщина, которая была абсолютно глупой, когда мы спросили, в чем проблема. Наконец, мы получили аудиогид, не заряженный на 100%, и он продлится весь визит, только чтобы вы знали это. Помимо этого небольшого инцидента в начале, визит был фантастическим. Абсолютно рекомендуется.
S
19 июля 2019
(Великобритания)
Аудиогид - это отличная идея, которая дает вам возможность увидеть все в своем темпе, а не в темпе гида. Мы потратили около пяти часов на то, чтобы разобраться во всем. Выпить кофе, перекусить и т. Д. Если у вас меньше времени, чем у знающего гида, это лучшая идея, так как вы видите все важные вещи и не теряетесь …!
D
7 июля 2019
(Австралия)
Мы нашли нашего гида и место встречи легко, и это не было непосредственно на главном входе с толпами, таким образом, это было очень расслабленным испытанием, чтобы попытаться определить местонахождение места встречи до начала тура. Мигель провел нас без икоты и времени ожидания и очень страстно рассказал об истории садов. Он пролистал историю садов, в том числе историю культурных влияний строительства на протяжении многих лет, а также историю королевской семьи и то, как они повлияли на Испанию как страну. Он указал на несколько небольших интересных фактов или визуальных подсказок в тех частях садов, которых мы бы не знали, если бы мы забрели сами. Он говорил ясно, хорошо для группы и информативно об истории садов. В общем, отличный тур и определенно рекомендую друзьям и семье.

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