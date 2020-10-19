Как добраться до Ибицы на самолёте
В Ибице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ibiza Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ибицы
- Ибица IBZIbiza Airport
Самые дешёвые билеты в Ибицу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|905
|1ч 10м
|26.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|906
|1ч 20м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|1 190
|2ч 35м
|24.12.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|1 398
|50м
|17.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 513
|2ч 30м
|13.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 918
|18ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 993
|9ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|2 038
|20ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 180
|14ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 253
|34ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 276
|16ч 20м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 341
|6ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 386
|14ч 5м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 651
|20ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 795
|23ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 801
|36ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 816
|20ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Биарриц
|3 058
|46ч 45м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 179
|22ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|3 188
|31ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|3 558
|16ч 50м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇪🇸Малаги
|3 600
|8ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 608
|36ч 50м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|3 724
|31ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 007
|18ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|4 111
|25ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 293
|24ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|4 738
|34ч 45м (⇵2)
|12.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 899
|24ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 454
|24ч 20м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|5 544
|5ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Сан-Себастьяна
|5 745
|22ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 832
|24ч 45м (⇵1)
|16.07.2021
|из 🇮🇹Неаполя
|5 947
|2ч 5м
|01.06.2021
|из 🇱🇻Риги
|6 557
|14ч 15м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇪🇪Таллина
|6 648
|23ч 50м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 908
|53ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|8 016
|47ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|8 931
|40ч 10м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|9 090
|50ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|9 785
|42ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 305
|51ч 25м (⇵2)
|17.05.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 942
|30ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|11 017
|30ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|11 697
|38ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|11 830
|16ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|12 200
|38ч 35м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|12 640
|31ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|13 408
|26ч 10м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|13 913
|31ч 10м (⇵2)
|14.07.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|13 978
|18ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|14 409
|39ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇳🇱Роттердама
|15 583
|25ч 45м (⇵2)
|12.07.2021
|из 🇦🇿Баку
|15 655
|30ч (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇷🇺Самары
|17 094
|52ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из Ялты
|18 378
|42ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|20 090
|34ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|22 493
|34ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇧Донкастера
|24 305
|37ч 20м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|26 272
|42ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|26 615
|33ч 40м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|27 816
|19ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|30 843
|34ч 35м (⇵2)
|09.03.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|34 892
|34ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|36 278
|31ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ибицы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ибицы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Барселона, Мадрид, Неаполь и Париж
- 22.10.202028.10.2020
- 17.10.202019.10.2020
- 17.10.202018.10.2020
- 20.03.202103.04.2021
- 23.10.202024.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону