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Летим в Ибицу

Как добраться до Ибицы на самолёте

В Ибице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ibiza Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ибицы

  1. Ибица IBZ
    Ibiza Airport

Самые дешёвые билеты в Ибицу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇪🇸Барселоны9051ч 10м
26.10.2020из 🇪🇸Мадрида9061ч 20м
15.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа1 1902ч 35м
24.12.2020из 🇪🇸Валенсии1 39850м
17.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 5132ч 30м
13.10.2020из 🇬🇧Лондона1 91818ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇹Лиссабона1 9939ч 45м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Болоньи2 03820ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 18014ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇹Фару2 25334ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 27616ч 20м (⇵1)
05.11.2020из 🇮🇹Милана2 3416ч 15м (⇵1)
06.11.2020из 🇳🇱Амстердама2 38614ч 5м (⇵1)
03.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 65120ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇹Рима2 79523ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇬🇷Афин2 80136ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Ниццы2 81620ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇫🇷Биарриц3 05846ч 45м (⇵2)
29.12.2020из 🇫🇷Парижа3 17922ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇭Базеля3 18831ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇪Ганновера3 55816ч 50м (⇵2)
25.12.2020из 🇪🇸Малаги3 6008ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇸🇪Стокгольм3 60836ч 50м (⇵2)
23.11.2020из 🇫🇷Нанта3 72431ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇦Киева4 00718ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇱Вроцлава4 11125ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇦Одессы4 29324ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇩🇪Бремена4 73834ч 45м (⇵2)
12.04.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 89924ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇨🇭Цюриха5 45424ч 20м (⇵1)
23.12.2020из 🇫🇷Тулузы5 5445ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Сан-Себастьяна5 74522ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Москвы5 83224ч 45м (⇵1)
16.07.2021из 🇮🇹Неаполя5 9472ч 5м
01.06.2021из 🇱🇻Риги6 55714ч 15м (⇵1)
01.06.2021из 🇪🇪Таллина6 64823ч 50м (⇵1)
02.02.2021из 🇮🇱Тель-Авива6 90853ч (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Уфы8 01647ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Казани8 93140ч 10м (⇵2)
16.01.2021из 🇷🇺Воронежа9 09050ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇾Минска9 78542ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Новосибирска10 30551ч 25м (⇵2)
17.05.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 94230ч (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Краснодара11 01730ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Перми11 69738ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇫🇮Хельсинки11 83016ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга12 20038ч 35м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Ульяновска12 64031ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Мюнхена13 40826ч 10м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Махачкалы13 91331ч 10м (⇵2)
14.07.2021из 🇷🇺Калининграда13 97818ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Мурманска14 40939ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇳🇱Роттердама15 58325ч 45м (⇵2)
12.07.2021из 🇦🇿Баку15 65530ч (⇵2)
10.06.2021из 🇷🇺Самары17 09452ч 45м (⇵2)
09.11.2020из Ялты18 37842ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Красноярска20 09034ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇰🇬Бишкека22 49334ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇧Донкастера24 30537ч 20м (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇸Чикаго26 27242ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Саратова26 61533ч 40м (⇵2)
28.12.2020из 🇧🇷Сан-Паулу27 81619ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска30 84334ч 35м (⇵2)
09.03.2021из 🇦🇷Буэнос-Айреса34 89234ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Братска36 27831ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ибицы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Барселона, Мадрид, Неаполь и Париж

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Ибицы